Mε προσθήκη ακινήτων το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα για το 2025

Μεταβολές με προσθήκη ακινήτων εμφανίζει το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα για το 2025 (χρήση 2024).

Ο πρώην πρωθυπουργός απέκτησε με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο 119 τ.μ. κι 211 τ.μ αντίστοιχα. Επίσης κληρονόμησε στο Αθαμάνιο Άρτας το 25% οικοπέδου 855 τ.μ.

Ο κ. Τσίπρας διατηρεί την μοτοσυκλέτα 650 κ.ε. και το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και την Δημοκρατία (ΑΜΚΕ).

Τα έσοδα του έτους ανήλθαν σε 72.000 ευρώ, ενώ οι αποταμιεύσεις σε τράπεζες ανέρχονται σε περίπου 18.000 ευρώ.

Η σύζυγος του Μπέτυ Μπαζιάνα εμφανίζει εισοδήματα 29.301 ευρώ, ενώ οι αποταμιεύσεις της ανέρχονται σε 155.000 ευρώ

