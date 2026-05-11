Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο 53χρονος ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς – Τους υποσχόταν θεραπεία με νέα φάρμακα

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς υποσχόμενος θεραπείες με δήθεν καινούρια φάρμακα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, με το κατηγορητήριο είναι 27 ασθενείς του 53χρνου ογκολόγου που εξαπατήθηκαν, ο οποίος από το Σεπτέμβριο του 2022 έχει απολυθεί από το Θεαγένειο νοσοκομείο, όπου εργαζόταν. Ένα μήνα νωρίτερα είχε γίνει και η καταγγελία σε βάρος του και από την έρευνα που ακολούθησε ξετυλίχθηκε το κουβάρι, έρευνα που διενήργησε η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας και βρέθηκαν τα περισσότερα θύματά του. Τα περισσότερα από τα οποία κατέθεταν τα χρήματα που ζητούσε σε τραπεζικούς του λογαριασμούς. Ζητούσε χρήματα είτε για να επιταχύνει διαδικασίες εξετάσεων ή κάποιων τεστ σε καρκινοπαθείς, είτε υπόσχονταν ότι θα φέρει στην Ελλάδα, φάρμακα, τα οποία κυκλοφορούσαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού, είτε θα τους υποβάλλει σε πρωτοποριακές θεραπείες, που δεν είχαν έρθει ακόμη στην Ελλάδα. Αυτό συνέβαινε από το 2017 μέχρι το 2022, μέχρι που τον κατήγγειλε ένας καρκινοπαθής.

Κατηγορείται ότι εισέπραττε από 300 έως και 43.000 ευρώ, όπως έγινε σε περίπτωση που καταγγέλθηκε. Ο 53χρονος είχε οδηγηθεί στις φυλακές αμέσως μετά την ανάκριση, καθώς δεν διέθετε τότε 10.000 για την πληρωμή της εγγύησης, ενώ στη συνέχεια από άλλο δικαστήριο καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκιση με τριετή αναστολή για περίπτωση δωροδοκίας.

Πριν λίγο, κατά την απολογία, του ζήτησε συγγνώμη, παραδέχθηκε όσα έκανε υποστηρίζοντας ότι παρασύρθηκε από το τζόγο, ύστερα από μια ασθένεια που είχε και συνεχίζει να έχει ο ίδιος, ενώ ζήτησε μια δεύτερη ευκαιρία προκειμένου να προσπαθήσει να αποζημιώσει τα θύματά του. Κάποια από τα θύματά του έχουν εισπράξει πίσω χρήματα.

