Ηράκλειο: “Ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και πέταξε τη μαμά” – Η περιγραφή του παιδιού της 28χρονης

Καβγάδες, εντάσεις και ένα μυστήριο που καλούνται οι αρχές να λύσουν συνθέτουν το παζλ πίσω από την υπόθεση με την 28χρονη μητέρα 4 παιδιών που φαίνεται να την παρέσυρε ο άντρας της με το αυτοκίνητο του μετά από καβγά στο Ηράκλειο. Η 28χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση και χωρίς να μπορεί να δώσει ακόμα κατάθεση, ενώ ο 30χρονος, που έχει συλληφθεί, πέφτει συνεχώς σε αντιφάσεις.

Η ώρα ήταν 17:40 όταν χτύπησε το τηλέφωνο της μητέρας με τον γαμπρό της να την ενημερώνει ότι είχαν ένα τροχαίο με την κόρη της και τραυματίστηκε. Η μητέρας της περιγράφει στο newsit.gr καρέ καρέ τα όσα συνέβησαν και όσα της μετέφερε ο εγγονός της που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο.

«Είχαν ξεκινήσει με τα τρία τους παιδιά να πάνε να τα αφήσουν στην μητέρα του. Εγώ κρατούσα το μεγαλύτερο παιδί τους και μετά θα πήγαιναν να ανοίξουν το μαγαζί που έχουν. Έμενα με πήρε να μου πει ότι είχαν ένα ατύχημα και ότι άνοιξε η πόρτα του αυτοκινήτου από βλάβη και έφυγε η κόρη μου στο δρόμο με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά» αναφέρει η μητέρας της 28χρονης.

Καθοριστικής σημασίας μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας της 28χρονης είναι τα λόγια του παιδιού που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο: «Εγώ μίλησα με το το εγγόνι μου την ώρα που πηγαίναμε στο νοσοκομείο και μου είπε το παιδί ότι ο μπαμπάς μάλωνε με την μαμά και άνοιξε την πόρτα και την έριξε».

Ο ισχυρισμός του 30χρονου για βλάβη στην πόρτα φαίνεται να μην ευσταθεί και να πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συλλεχθεί δείγματα DNA και αίματος από το όχημα, ενώ το αυτοκίνητο τύπου κλούβα και ειδικότερα οι πόρτες αναμένεται να εξεταστούν από πραγματογνώμονα.

«Πονάω, ζαλίζομαι… δεν θυμάμαι» είναι μερικά από τα λιγοστά λόγια που βγαίνουν από το στόμα της 28χρονης η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και με πολλαπλά τραύματα. Η γυναίκα συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ενώ ακόμα δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση στις αρχές που θα ρίξει και φως σε αυτή υπόθεση. Τα μόνα λόγια που έχει πει μέσα από το θάλαμο του νοσοκομείου είναι «ζαλίζομαι, πονάω» ενώ όταν την ρωτάνε την έγινε η ίδια απαντά ότι δεν μπορεί να θυμηθεί. Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν το συγκεκριμένο δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό που έγινε ανάμεσα στο ζευγάρι, καθώς λίγους μήνες πριν και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο υπήρξε ακόμη ένας καβγάς.

Το ζευγάρι είχε διαφωνήσει τότε έντονα για θέματα που αφορούσε την σχέση τους και οι τόνοι ανέβηκαν. Ο 30χρονος τότε φαίνεται να βγήκε και πάλι εκτός εαυτού μπροστά στην μητέρα της 28χρονης όπου την πλησίασε και την χτύπησε. Μάλιστα, ο ίδιος δεν δίστασε να χτυπήσει και την πεθερά του που μπήκε στην μέση να τους χωρίσει και να προστατέψει το παιδί τους.

Η 28χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με την μητέρα της να κάνει λόγο για πολλαπλά χτυπήματα: «Κάνει εμετούς. Έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, έχει αιμάτωμα στο κεφάλι, έχει κάταγμα στον αυχένα. Το χέρι τώρα δεν ξέρουμε αν είναι σπασμένο, γιατί το βλέπουνε πρησμένο. Έχει εκδορές στη μέση, στα χέρια, στη μύτη» λέει η μητέρα της στο newsit.gr.

Ο 30χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Ηρακλείου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.