“Ασυμπτωματικός, για προληπτικούς λόγους η απομόνωση”: Η ανακοίνωση του Αττικόν για τον επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό

Ανακοίνωση σχετικά με τον επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου που αποτέλεσε εστία χανταϊού εξέδωσε το Αττικόν.

Ο άνδρας, όπως επισημαίνει το νοσοκομείο, είναι ασυμπτωματικός και η καραντίνα τίθεται ως μέτρο επιτήρησης και πρόληψης χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Η ανακοίνωση του Αττικόν

Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Hantavirus Pulmonary Syndrome, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο ΠΓΝ Αττικόν.

Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Οι αρμόδιοι ιατροί του ΠΓΝ Αττικόν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.

