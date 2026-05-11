Super League: Ο Γιαμπλόνσκι διαιτητής στην Τούμπα για το ντέρμπι των Δικεφάλων – Ποιος σφυρίζει το ματς του Άρη στο Πανθεσσαλικό

Ο Γερμανός Σβεν Γιαμπλόνσκι είναι ο «εκλεκτός» της ΚΕΔ/ΕΠΟ για να διευθύνει το ντέρμπι των Δικεφάλων ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, μεθαύριο (13/05, 19:30), στην 5η αγωνιστική των Play Off της Super League.

Ο 36χρονος ρέφερι επιστρέφει για δεύτερο παιχνίδι φέτος στην Ελλάδα και μάλιστα αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχε οριστεί διαιτητής του αγώνα Άρης-Ολυμπιακός (0-0) στην 14η αγωνιστική της κανονικής διάρκειας. Βοηθοί του θα είναι οι Έντουαρντ Μπέιτινγκερ και Έρικ Μίλερ, ενώ 4ος διαιτητής θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας) και στο VAR ο 37χρονος Γερμανός, Σόρεν Στορκς και AVAR ο Φρανκ Βίλενμποργκ.

Η ΚΕΔ/ΕΠΟ επέλεξε τον Ράντε Ομπρένοβιτς για το ντέρμπι των «αιώνιων» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (13/5, 19:30). Ο 35χρονος Σλοβένος ρέφερι θα διευθύνει για δεύτερη φορά φέτος ελληνικό ντέρμπι, καθώς είχε προηγηθεί η παρουσία του στη νίκη 4-0 της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού στη 17η αγωνιστική της Super League. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Νταβίντ Γκάμπροβετς και Γκρέγκα Κορτέζ, 4ος διαιτητής ο Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας) και στο VAR ο Ματέι Γιούγκ και AVAR ο Ντράγκοσλαβ Πέριτς.

Στην αναμέτρηση του Άρη στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον ΝΠΣ Βόλου για τα Play Off των θέσεων 5-8 (13/5, 17:00) διαιτητής ορίστηκε ο Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) με βοηθούς τους Παντελή Σπυρόπουλο (Μεσσηνίας) και Χρήστο Κορωνά (Πειραιώς), 4ος διαιτητής ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών), ενώ στο VAR θα είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) και AVAR ο Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου).

