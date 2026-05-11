Το πόθεν έσχες του Κώστα Καραμανλή: Τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και τα 17 ακίνητα

Εισοδήματα που ξεπερνούν τις 292.000 ευρώ, σημαντικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και εκτεταμένη ακίνητη περιουσία εμφανίζει ο Κώστας Καραμανλής στο πόθεν έσχες του 2025, που αφορά τη χρήση του 2024, σύμφωνα με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που αναρτήθηκαν σήμερα στο site της Βουλής.

Στο πόθεν έσχες του Κώστα Καραμανλή καταγράφονται έσοδα από μισθωτές υπηρεσίες, ακίνητα, τόκους και μερίσματα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκταση των επενδύσεών του σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, αλλά και σε αμοιβαία κεφάλαια.

Σύμφωνα με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε εισοδήματα 202.140,92 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές, 69.400 ευρώ από ακίνητα, 19.603,56 ευρώ από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, καθώς και 1.058,25 ευρώ από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά.

Ιδιαίτερα εκτεταμένο εμφανίζεται το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του πρώην προέδρου της ΝΔ, το οποίο περιλαμβάνει αμοιβαία κεφάλαια, ελληνικά κρατικά ομόλογα, αμερικανικά treasury bills και εταιρικά ομόλογα. Μεταξύ άλλων, δηλώνονται επενδύσεις σε ελληνικά κρατικά ομόλογα (GGB), σε έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου, σε ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά και σε εταιρικά ομόλογα της ΔΕΗ και της RCI Banque.

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται ακόμη αμοιβαία κεφάλαια της Triton, καθώς και επενδυτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η συνολική αποτίμηση πολλών από τα προϊόντα εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με την αξία κτήσης τους.

Οι τραπεζικές καταθέσεις του κ. Καραμανλή ξεπερνούν συνολικά τις 660.000 ευρώ, ενώ διατηρεί και λογαριασμό σε δολάρια ΗΠΑ. Το μεγαλύτερο ποσό, 250.042,31 ευρώ, βρίσκεται σε λογαριασμό της Alpha Bank, ενώ σημαντικά υπόλοιπα εμφανίζονται και σε λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας.

Ως προς την ακίνητη περιουσία, δηλώνονται συνολικά 17 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων κατοικίες σε Ραφήνα, Φιλοθέη, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ακίνητα στις Σέρρες, καθώς και ιδιοκτησίες σε Κύθνο και Μύκονο.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μονοκατοικία 320 τ.μ. στη Ραφήνα, διαμέρισμα 222 τ.μ. στη Φιλοθέη, διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, επαγγελματική στέγη στη Μύκονο, αλλά και καλλιέργεια στην Κύθνο.

Ο πρώην πρωθυπουργός δηλώνει επίσης επιβατικό Ι.Χ. 1.200 κυβικών, κατά 50%, καθώς και λέμβο μήκους 7 μέτρων στον Πειραιά.

Παράλληλα, εμφανίζεται να συμμετέχει κατά 50% στην εταιρεία A PRIME ESTATE Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών.

Στη δήλωση περιλαμβάνεται τέλος πιστωτική κάρτα με αρχικό ποσό 12.000 ευρώ, χωρίς υπόλοιπο οφειλής.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το πόθεν έσχες του Κώστα Καραμανλή