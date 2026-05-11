MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πίνακας που είχαν κλέψει οι ναζί βρέθηκε σε σπίτι συνεργάτη των SS στην Ολλανδία

|
THESTIVAL TEAM

Ένας πίνακας που κλάπηκε από έναν Εβραίο συλλέκτη έργων τέχνης από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων ενός διαβόητου συνεργάτη των SS (παραστρατιωτική οργάνωση στη ναζιστική Γερμανία) από την Ολλανδία, αποκάλυψε ένας ντετέκτιβ τέχνης.

Ο πίνακας με το πορτρέτο ενός νεαρού κοριτσιού, «Portrait of a Young Girl», του Ολλανδού καλλιτέχνη Τουν Κέλντερ, από την εποχή των ναζί, πιστεύεται ότι κρεμόταν για δεκαετίες στο σπίτι της οικογένειας του Χέντρικ Σέιφαρντ, δήλωσε ο ντετέκτιβ έργων τέχνης Άρθουρ Μπραντ.

Ανήκε στον Εβραίο έμπορο έργων τέχνης Ζακ Γκούντστικερ, ο οποίος πέθανε ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από την εισβολή των Ναζί στην Ολλανδία το 1940, αφήνοντας πίσω του μια συλλογή με περισσότερους από 1.000 πίνακες.

Ο Μπραντ έμαθε για την υπόθεση από έναν άνδρα που του είπε ότι ήταν απόγονος του Σέιφαρντ και ότι ήταν «αηδιασμένος» όταν έμαθε ότι η οικογένειά του είχε κρατήσει το έργο τέχνης για χρόνια. Ο Σέιφαρντ ήταν Ολλανδός στρατηγός που διοικούσε μια μονάδα εθελοντών των Waffen-SS στο ανατολικό μέτωπο, πριν δολοφονηθεί από μαχητές της αντίστασης το 1943.

Λίγο αφότου έμαθε ότι ήταν συγγενής με έναν συνεργάτη των Ναζί, ο άνδρας πλησίασε τη γιαγιά του για να ρωτήσει για την ιστορία του πίνακα.

Λέγεται ότι του είπε ότι είχε αγοραστεί κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και ότι ήταν «λεηλατημένο έργο τέχνης από Εβραίους, κλεμμένο από το Goudstikker. Δεν πωλείται. Μην το πείτε σε κανέναν».

Η οικογένεια, η οποία άλλαξε το όνομά της στο τέλος του πολέμου, παραδέχτηκε ότι είχε στην κατοχή της τον πίνακα, αλλά αρνήθηκε ότι γνώριζε την πραγματική του προέλευση, σύμφωνα με δήλωση στα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Αφού πληροφορήθηκε την ύπαρξη του πίνακα, ο Μπραντ ξεκίνησε τη δική του έρευνα. Ανακάλυψε ότι ο πίνακας είχε μια ετικέτα στο πίσω μέρος και τον αριθμό 92 χαραγμένο στο πλαίσιο του.

Στη συνέχεια, ο Μπραντ έψαξε στα αρχεία μιας δημοπρασίας του 1940 όπου πουλήθηκε μεγάλο μέρος της λεηλατημένης συλλογής του Γκούντστικκερ και ανακάλυψε ένα αντικείμενο με τον αριθμό 92 με τίτλο «Πορτρέτο ενός Νεαρού Κοριτσιού» του Τοον Κέλντερ.

Ο Μπραντ πιστεύει ότι ο πίνακας είχε λεηλατηθεί από τον Χέρμαν Γκέρινγκ, μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του Ναζιστικού Κόμματος, όταν ο Γκούντστικκερ διέφυγε για τη Βρετανία το 1940. Στη συνέχεια πουλήθηκε στον Σέιφαρντ σε δημοπρασία πριν παραδοθεί στον απόγονό του, λέει ο Μπραντ.

Αφού ξεκίνησε την έρευνά του, ο Μπραντ επικοινώνησε με τους δικηγόρους των κληρονόμων του Γκούντστικκερ, οι οποίοι, όπως είπε, επιβεβαίωσαν ότι ο συλλέκτης είχε προηγουμένως στην κατοχή του έξι πίνακες του Toon Kelder.

Πρόσθεσε ότι οι δικηγόροι του επιβεβαίωσαν επίσης ότι αυτοί οι πίνακες είχαν συμπεριληφθεί στη δημοπρασία του 1940, όπου ο Brand πιστεύει ότι είχε πουληθεί το «Πορτρέτο ενός Νεαρού Κοριτσιού».

Μιλώντας στο BBC, ο Μπραντ είπε ότι η ανακάλυψη ήταν «εκπληκτική», περιγράφοντάς την ως «την πιο παράξενη περίπτωση ολόκληρης της καριέρας μου».

«Έχω ανακτήσει έργα τέχνης που είχαν λεηλατηθεί από τους Ναζί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων έργων στο Λούβρο, την Ολλανδική Βασιλική Συλλογή και πολλά μουσεία», είπε.

«Αλλά η ανακάλυψη ενός πίνακα από τη διάσημη συλλογή Goudstikker, στην κατοχή των κληρονόμων ενός διαβόητου και διάσημου Ολλανδού στρατηγού των Waffen-SS, πραγματικά ξεπερνά τα πάντα. Για δεκαετίες, η οικογένεια, η οποία φυσικά δεν φέρει καμία προσωπική ενοχή για τα εγκλήματα του Seyffardt, είχε την ευκαιρία να κάνει το σωστό και να επιστρέψει αυτόν τον πίνακα. Επέλεξαν να μην το κάνουν», κατέληξε.

ναζί Ολλανδία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Χανταϊός: Πάνω από 90 άνθρωποι θα έχουν απομακρυνθεί από το κρουαζιερόπλοιο Hondius μέχρι το βράδυ

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την απάντηση του Ιράν: “Εντελώς απαράδεκτη η πρόταση τους”

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ο Τραμπ θα επιδιώξει να “ασκήσει πίεση” στον ομόλογό του της Κίνας Σι για το Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσε για το 2024 ο Δημήτρης Κουτσούμπας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θρίλερ στην Κορινθία: Άνδρας βρέθηκε με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ο ανεβασμένος Άρης νίκησε ξανά τον ΟΦΗ