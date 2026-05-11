MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για τη “φωτογραφία”: Τρομακτική η ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε το ψέμα, στα δικαστήρια όποιος τη διακινεί

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νέα προειδοποίηση απηύθυνε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον όποιου διακινεί και χρεώνει σε εκείνον την υποτιθέμενη φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η οποία όπως ξεκαθάρισε είναι «ψεύτικη και προϊόν τεχνητής επεξεργασίας».

«Όποιος διακινεί την φωτό αυτή χρεώνοντας την σε μένα θα με συναντήσει στα δικαστήρια. Ως εδώ ο εμετός» ανέφερε ο Αδωνις Γεωργιάδης με αφορμή ανάρτηση του γνωστού στο χώρο των social media, Δημήτρη Σαββίδη.

Όπως εξηγεί ο υπουργός Υγείας στο «Χ», «ο @DimitrisSavvid4 αρχικά ανέβασε την πρώτη ανάρτηση, χωρίς πράγματι να γράφει το όνομα μου αλλά φωτογραφίζοντας με. Από κάτω εκατοντάδες σχόλια έβριζαν εμένα και την οικογένειά μου. Όταν το αντιλήφθηκα, τον κάλεσα δημοσίως να το κατεβάσει, ειδάλλως θα προέβαινα σε νομικές ενέργειες, καθώς η σχετική φωτό που κυκλοφορεί είναι ψεύτικη και προϊόν τεχνητής επεξεργασίας».

Η ανάρτηση στην οποία αναφέρεται είναι η εξής:

Γεωργιάδης για τη «φωτογραφία»: «Τρομακτική η ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε το ψέμα, στα δικαστήρια όποιος τη διακινεί»

Ο Αδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε άμεσα, προειδοποιώντας ότι «εάν δεν ανακαλέσει και δεν σταματήσει την αναπαραγωγή αυτού του ψευδούς και συκοφαντικού υλικού θα καυταθέσω άμεσα μήνυση και στην συνέχεια και αγωγή».

Γεωργιάδης για τη «φωτογραφία»: «Τρομακτική η ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε το ψέμα, στα δικαστήρια όποιος τη διακινεί»

Μετά την προειδοποίησή του, όπως περιγράφει ο υπουργός Υγείας, «σε 5’ αρχικά κατέβασε την ανάρτηση, φαίνεται στην 2η φωτό και μετά ανέβασε αυτή την δακρύβρεχτη ανάρτηση του https://facebook.com/share/1CMC7EZQry/?mibextid=wwXIfr για την δήθεν υπεράσπιση της Ελευθερίας του λόγου κλπ και ότι πουθενά δεν ανέφερε και δεν εννοούσε εμένα… τα υπόλοιπα τα αφήνω στην κρίση σας».

Πρόκειται για γι’ αυτήν την ανάρτηση:

Γεωργιάδης για τη «φωτογραφία»: «Τρομακτική η ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε το ψέμα, στα δικαστήρια όποιος τη διακινεί»

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, με εκτενή αναφορά του, ο υπουργός Υγείας είχε τονίσει ότι «η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI».

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Ο @DimitrisSavvid4 αρχικά ανέβασε την πρώτη ανάρτηση, χωρίς πράγματι να γράφει το όνομα μου αλλά φωτογραφίζοντας με. Από κάτω εκατοντάδες σχόλια έβριζαν εμένα και την οικογένειά μου. Όταν το αντιλήφθηκα, τον κάλεσα δημοσίως να το κατεβάσει, ειδάλλως θα προέβαινα σε νομικές ενέργειες, καθώς η σχετική φωτό που κυκλοφορεί είναι ψεύτικη και προϊόν τεχνητής επεξεργασίας. Σε 5’ αρχικά κατέβασε την ανάρτηση, φαίνεται στην 2η φωτό και μετά ανέβασε αυτή την δακρύβρεχτη ανάρτηση του https://facebook.com/share/1CMC7EZQry/?mibextid=wwXIfr για την δήθεν υπεράσπιση της Ελευθερίας του λόγου κλπ και ότι πουθενά δεν ανέφερε και δεν εννοούσε εμένα…τα υπόλοιπα τα αφήνω στην κρίση σας. Ξεκαθαρίζω όποιος διακινεί την φωτό αυτή χρεώνοντας την σε μένα θα με συναντήσει στα δικαστήρια. Ως εδώ ο εμετός».

«Τρομακτική η ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε το ψέμα»

Λίγη ώρα  αργότερα, με αφορμή δημοσίευμα, ο Αδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στο θέμα της υποτιθέμενης φωτογραφίας και στην «τρομακτική ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε το ψέμα», αλλά και στην ανάγκη «πλέον να είμαστε προσεκτικοί στο τι βλέπουμε και τι πιστεύουμε».

«Τι να πω πια πρέπει να σκεφθούμε πως θα προστατευθούμε από το ψέμα στην περίεργη εποχή που ζούμε» δηλώνει.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας έγραψε:

«Όχι μόνον η φωτό ήταν ψεύτικη αυτή καθαυτή, αλλά και η αναφορά στο «Παρασκήνιο» ως δήθεν αρχική πηγή μέσα στην φωτό, ήταν και αυτή ψεύτικη και προϊόν AI. Στην πραγματικότητα κάποιοι έστησαν όλο αυτό απλά και μόνον για να μου προξενήσουν ζημιά. Τρομακτική όμως η ταχύτητα με την οποία διαδώθηκε το ψέμα. Πρέπει όλοι μας πλέον να είμαστε προσεκτικοί στο τί βλέπουμε και τί πιστεύουμε: https://epolitical.gr/epolitical-kai-paraskinio-kamia-ebloki-me-fake-periechomeno-pou-diakineitai-online-gia-ton-adoni-georgiadi/
Εν τω μεταξύ μου έστειλαν και αυτό: https://thebodysoul.com/archives/6836 ένα άρθρο δηλ από την Τσεχία, που έχει μία ιστορία φανταστική κλπ και έχει αυτήν την φωτό μέσα. Τί να πω πια πρέπει να σκεφθούμε πως θα προστατευθούμε από το ψέμα στην περίεργη εποχή που ζούμε.»

Άδωνις Γεωργιάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Μαΐου η υποβολή για τη μέγιστη έκπτωση 4% στον φόρο εισοδήματος

ΕΘΝΙΚΑ 8 ώρες πριν

Αναβίωσε και φέτος η ιστορική Μάχη των Οχυρών του 1941 στο θρυλικό Οχυρό Ρούπελ – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Το πόθεν έσχες του Κώστα Καραμανλή: Τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και τα 17 ακίνητα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης από σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Μουδανιών – Σε ποια σημεία

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Δραματικό βίντεο: Αστυνομικοί σώζουν γυναίκα που ετοιμαζόταν να πηδήξει από ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 12 ώρες πριν

Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα στο ΑΠΘ