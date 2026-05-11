Γεωργιάδης για τη «φωτογραφία»: «Τρομακτική η ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε το ψέμα, στα δικαστήρια όποιος τη διακινεί»

Νέα προειδοποίηση απηύθυνε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον όποιου διακινεί και χρεώνει σε εκείνον την υποτιθέμενη φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η οποία όπως ξεκαθάρισε είναι «ψεύτικη και προϊόν τεχνητής επεξεργασίας».



«Όποιος διακινεί την φωτό αυτή χρεώνοντας την σε μένα θα με συναντήσει στα δικαστήρια. Ως εδώ ο εμετός» ανέφερε ο Αδωνις Γεωργιάδης με αφορμή ανάρτηση του γνωστού στο χώρο των social media, Δημήτρη Σαββίδη.



Όπως εξηγεί ο υπουργός Υγείας στο «Χ», «ο @DimitrisSavvid4 αρχικά ανέβασε την πρώτη ανάρτηση, χωρίς πράγματι να γράφει το όνομα μου αλλά φωτογραφίζοντας με. Από κάτω εκατοντάδες σχόλια έβριζαν εμένα και την οικογένειά μου. Όταν το αντιλήφθηκα, τον κάλεσα δημοσίως να το κατεβάσει, ειδάλλως θα προέβαινα σε νομικές ενέργειες, καθώς η σχετική φωτό που κυκλοφορεί είναι ψεύτικη και προϊόν τεχνητής επεξεργασίας».



Η ανάρτηση στην οποία αναφέρεται είναι η εξής:

Ο Αδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε άμεσα, προειδοποιώντας ότι «εάν δεν ανακαλέσει και δεν σταματήσει την αναπαραγωγή αυτού του ψευδούς και συκοφαντικού υλικού θα καυταθέσω άμεσα μήνυση και στην συνέχεια και αγωγή».

Μετά την προειδοποίησή του, όπως περιγράφει ο υπουργός Υγείας, «σε 5’ αρχικά κατέβασε την ανάρτηση, φαίνεται στην 2η φωτό και μετά ανέβασε αυτή την δακρύβρεχτη ανάρτηση του https://facebook.com/share/1CMC7EZQry/?mibextid=wwXIfr για την δήθεν υπεράσπιση της Ελευθερίας του λόγου κλπ και ότι πουθενά δεν ανέφερε και δεν εννοούσε εμένα… τα υπόλοιπα τα αφήνω στην κρίση σας».



Πρόκειται για γι’ αυτήν την ανάρτηση:

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, με εκτενή αναφορά του, ο υπουργός Υγείας είχε τονίσει ότι «η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI».



Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:



«Ο @DimitrisSavvid4 αρχικά ανέβασε την πρώτη ανάρτηση, χωρίς πράγματι να γράφει το όνομα μου αλλά φωτογραφίζοντας με. Από κάτω εκατοντάδες σχόλια έβριζαν εμένα και την οικογένειά μου. Όταν το αντιλήφθηκα, τον κάλεσα δημοσίως να το κατεβάσει, ειδάλλως θα προέβαινα σε νομικές ενέργειες, καθώς η σχετική φωτό που κυκλοφορεί είναι ψεύτικη και προϊόν τεχνητής επεξεργασίας. Σε 5’ αρχικά κατέβασε την ανάρτηση, φαίνεται στην 2η φωτό και μετά ανέβασε αυτή την δακρύβρεχτη ανάρτηση του https://facebook.com/share/1CMC7EZQry/?mibextid=wwXIfr για την δήθεν υπεράσπιση της Ελευθερίας του λόγου κλπ και ότι πουθενά δεν ανέφερε και δεν εννοούσε εμένα…τα υπόλοιπα τα αφήνω στην κρίση σας. Ξεκαθαρίζω όποιος διακινεί την φωτό αυτή χρεώνοντας την σε μένα θα με συναντήσει στα δικαστήρια. Ως εδώ ο εμετός».

«Τρομακτική η ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε το ψέμα»

Λίγη ώρα αργότερα, με αφορμή δημοσίευμα, ο Αδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στο θέμα της υποτιθέμενης φωτογραφίας και στην «τρομακτική ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε το ψέμα», αλλά και στην ανάγκη «πλέον να είμαστε προσεκτικοί στο τι βλέπουμε και τι πιστεύουμε».



«Τι να πω πια πρέπει να σκεφθούμε πως θα προστατευθούμε από το ψέμα στην περίεργη εποχή που ζούμε» δηλώνει.



Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας έγραψε:



«Όχι μόνον η φωτό ήταν ψεύτικη αυτή καθαυτή, αλλά και η αναφορά στο «Παρασκήνιο» ως δήθεν αρχική πηγή μέσα στην φωτό, ήταν και αυτή ψεύτικη και προϊόν AI. Στην πραγματικότητα κάποιοι έστησαν όλο αυτό απλά και μόνον για να μου προξενήσουν ζημιά. Τρομακτική όμως η ταχύτητα με την οποία διαδώθηκε το ψέμα. Πρέπει όλοι μας πλέον να είμαστε προσεκτικοί στο τί βλέπουμε και τί πιστεύουμε: https://epolitical.gr/epolitical-kai-paraskinio-kamia-ebloki-me-fake-periechomeno-pou-diakineitai-online-gia-ton-adoni-georgiadi/

Εν τω μεταξύ μου έστειλαν και αυτό: https://thebodysoul.com/archives/6836 ένα άρθρο δηλ από την Τσεχία, που έχει μία ιστορία φανταστική κλπ και έχει αυτήν την φωτό μέσα. Τί να πω πια πρέπει να σκεφθούμε πως θα προστατευθούμε από το ψέμα στην περίεργη εποχή που ζούμε.»