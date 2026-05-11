ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Αυτό είναι το νέο ΔΣ μετά την αποχώρηση των Βεζυρτζή, Μπουντούρη και Οικονομίδη – Ποιος αναλαμβάνει πρόεδρος
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον σχηματισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του, μετά την αποχώρηση των Βεζυρτζή, Μπουντούρη και Οικονομίδη.
Νέος πρόεδρος της ασπρόμαυρης ΚΑΕ ανέλαβε ο Ιωάννης Πετμεζάς, ενώ αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Παπαδόπουλος.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
“Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μετά από ανασυγκρότηση, έχει ως ακολούθως:
Ιωάννης Πετμεζάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλαος Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Ζαμπίτης, Μέλος
Δημήτριος Πατρίδας, Μέλος
Ευάγγελος Τσακμακάς, Μέλος”.