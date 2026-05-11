ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Αυτό είναι το νέο ΔΣ μετά την αποχώρηση των Βεζυρτζή, Μπουντούρη και Οικονομίδη – Ποιος αναλαμβάνει πρόεδρος

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον σχηματισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του, μετά την αποχώρηση των Βεζυρτζή, Μπουντούρη και Οικονομίδη.

Νέος πρόεδρος της ασπρόμαυρης ΚΑΕ ανέλαβε ο Ιωάννης Πετμεζάς, ενώ αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μετά από ανασυγκρότηση, έχει ως ακολούθως:

Ιωάννης Πετμεζάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Ζαμπίτης, Μέλος

Δημήτριος Πατρίδας, Μέλος

Ευάγγελος Τσακμακάς, Μέλος”.