MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Αυτό είναι το νέο ΔΣ μετά την αποχώρηση των Βεζυρτζή, Μπουντούρη και Οικονομίδη – Ποιος αναλαμβάνει πρόεδρος

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον σχηματισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του, μετά την αποχώρηση των Βεζυρτζή, Μπουντούρη και Οικονομίδη.

Νέος πρόεδρος της ασπρόμαυρης ΚΑΕ ανέλαβε ο Ιωάννης Πετμεζάς, ενώ αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μετά από ανασυγκρότηση, έχει ως ακολούθως:

Ιωάννης Πετμεζάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Ζαμπίτης, Μέλος

Δημήτριος Πατρίδας, Μέλος

Ευάγγελος Τσακμακάς, Μέλος”.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Εξαρθρώθηκε εγκληματικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών με 13 Συλλήψεις σε Σάμο και Αττική

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ελληνόκτητο τάνκερ που μετέφερε ιρακινό πετρέλαιο πέρασε με κλειστούς πομπούς τα Στενά του Ορμούζ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Γεωργιάδης για τη “φωτογραφία”: Τρομακτική η ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε το ψέμα, στα δικαστήρια όποιος τη διακινεί

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Αναπληρωτής Ιρανός ΥΠΕΞ: Εάν Βρετανοί και Γάλλοι υποστηρίξουν τις παράνομες ενέργειες των ΗΠΑ θα δεχτούν την άμεση απάντησή μας

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Παντρεύτηκε η εγγονή του Πασχάλη Τερζή – Οι φωτογραφίες με τον τραγουδιστή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Δημήτρης Νατσιός: Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες του προέδρου της Νίκης – Τι δήλωσε για το 2024