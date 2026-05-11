Πυροβολισμοί σε κλαμπ στην Καλλιθέα: Συγκλονιστικό βίντεο με την 43χρονη αιμόφυρτη στον δρόμο να ζητά βοήθεια

Λίγα μόλις λεπτά έχουν περάσει από τον εφιάλτη που έζησε η 43χρονη μέσα στο κλαμπ στην Καλλιθέα, όταν ο 58χρονος την πυροβόλησε. Η 43χρονη που έφαγε τις σφαίρες, βγαίνει έξω από το κλαμπ για να ζητήσει βοήθεια.

Εικόνες ντοκουμέντα, δείχνουν την ίδια, υποβασταζόμενη από τον αδερφό της, αμέσως μετά τους πυροβολισμούς που δέχτηκε, να ζητά βοήθεια έξω από το κλαμπ στην Καλλιθέα, ζητώντας βοήθεια από διερχόμενα αυτοκίνητα, σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να τη μεταφέρει κάποιος όσο πιο σύντομα στο νοσοκομείο καθώς αιμορραγούσε.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όπλο ήταν τύπου Scorpion και όχι Uzi, όπως αναφέρθηκε αρχικά. Οι πυροβολισμοί προς το μέρος της 43χρονης ήταν πέντε. Έγιναν ακόμα 4 συλλήψεις ατόμων που ήταν μέσα στο μαγαζί. Οι τρεις επειδή διαπιστώθηκε πως είχαν πετάξει σε κοντινή απόσταση ναρκωτικά και ο τέταρτος επειδή είχε πάνω του κοκαΐνη και στο ΙΧ του ένα πιστόλι ρέπλικα.

Τα πρώτα λόγια της 43χρονης

Για τον εφιάλτη που έζησε μίλησε η 43χρονη ιδιοκτήτρια του κλαμπ στην Καλλιθέα, με την ίδια να αναφέρει ότι ο άνδρας την πληρίασε όσο εκείνη ήταν στο ταμείο και της είπε, “μ@ρη κ@ρ… θα σε σκοτώσω” και μετά την πυροβόλησε.

«Ο άντρας αυτός πριν αρχίσει να πυροβολεί, δημιουργούσε προβλήματα στο μαγαζί, ενοχλούσε τις υπαλλήλους μου και κυρίως μία κοπέλα που δουλεύει μέσα από το μπαρ. Ήρθε από πίσω και πλάγια ενώ καθόμουν στο ταμείο και το μόνο που είπε απευθυνόμενος σε εμένα ήταν “μ@ρη κ@ρ… θα σε σκοτώσω” τότε σήκωσε το όπλο και με πυροβόλησε. Με χτύπησε και βγήκα έξω να ζητήσω βοήθεια από περαστικούς γιατί είχα ξεχάσει τα κλειδιά μου μέσα στο μαγαζί και μετά ο αδερφός μου με πήγε στο νοσοκομείο» αναφέρει χαρακτηριστικά η 43χρονη.

Τι είπε ο αδερφός της 43χρονης

Στο Live News μίλησε για πρώτη φορά και ο αδερφός της 43χρονης, που ήταν και εκείνος που τη μετέφερε στο νοσοκομείο και περιέγραψε όλες τις δραματικές στιγμές που έζησε η γυναίκα.

«Πήγε κατευθείαν στην αδερφή μου και την πυροβόλησε. Έριξε άλλες 3 στην μεριά του DJ και άλλες 3 στο πάτωμα. Είχε κλείσει την είσοδο που βγαίνει ο κόσμος και δεν άφηνε τους πελάτες να βγουν. Πυροβόλησε 3 φορές το πάτωμα. Στο μαγαζί σύνολο πρέπει να έριξε πάνω από 7-8 πιστολιές. Μέσα στο μαγαζί. Μετά έμαθα ότι βγήκε έξω και πυροβολούσε την ταμπέλα του μαγαζιού».

Όπως ανέφερε ακόμη, ο 58χρονος δράστης μπήκε μέσα στο μαγαζί και άρχισε να πυροβολεί, με τους πελάτες να πέφτουν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν, όμως η 43χρονη ιδιοκτήτρια δέχτηκε τα πυρά του.

«Είναι και μανούλα και έχει και δύο παιδάκια μικρά. Εγώ ήμουνα μέσα στο μαγαζί. Είδα την αδερφή μου την πυροβόλησε τρεις φορές και την βρήκε, οι δύο τελευταίες την βρήκανε. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν στην κουζίνα γιατί έκανα μία δουλειά και ακούω πρώτο μπαμ, δεύτερο μπαμ και πετάγομαι. Την ώρα που πετάγομαι κοιτάζω το ταμείο, βλέπω την τρίτη πιστολιά και βλέπω την αδερφή μου και σκύβει απ’ την καρέκλα και φεύγει έξω από το μαγαζί κρατώντας τον λαιμό της».

Η 43χρονη ιδιοκτήτρια νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και πλέον προσπαθεί να αφήσει πίσω τα όσα έζησε, που λίγο έλειψαν να της στοιχίσουν τη ζωή.

Ο 58χρονος που ήταν μεθυσμένος, φέρεται να παρενόχλησε και να διαπληκτίστηκε με την ιδιοκτήτρια του μπαρ, πριν αποφασίσει να την πυροβολήσει.

«Ο άνθρωπος δεν ήταν θαμώνας του μαγαζιού. Ήταν απλά ένας πελάτης που ερχόταν πού και πού. Δημιουργούσε φασαρίες γιατί δεν φερόταν ωραία. Φερόταν λίγο πολύ σαν τραμπούκος».

Η γυναίκα τραυματίστηκε από δύο βολές σε λαιμό και πλάτη. Χωρίς να χάσουν χρόνο, οι δικοί της άνθρωποι την μετέφεραν εσπευσμένα σε ιδιωτικό νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

«Εκείνη την ώρα εγώ προσπάθησα να του επιτεθώ, αλλά είδα ότι κράταγε ένα όπλο σοβαρό και έκανα πίσω και έφυγα από την πίσω μεριά του μαγαζιού. Έλεγε “θα σας σκοτώσω όλους”», συμπληρώνει ο αδερφός της.

Ο αδερφός της τραυματισμένης ιδιοκτήτριας υποστηρίζει ότι ο 58χρονος είχε δείξει τις διαθέσεις του και λίγο νωρίτερα, όταν βρισκόταν σε άλλο μπαρ.

«Είχε πάει το πρωί σε ένα μαγαζί στον Μπουρνάζι. Και έριξε και εκεί μια πιστολιά και μετά ήρθε σε εμάς».

Ο 58χρονος δράστης είπε σχετικά με το περιστατικό ότι: «Ήμουν μεθυσμένος. Δεν θυμάμαι τι έκανα. Το όπλο το είχα φέρει από τη Σερβία που είχα πάει κάποια στιγμή οδικώς».