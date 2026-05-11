Εργασίες συντήρησης από σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Μουδανιών – Σε ποια σημεία

Eργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας.

Ειδικότερα:

1. Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, στο οδικό τμήμα από τη συμβολή με την οδό Βούλγαρη (χ.θ. 6+200) έως τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Ν. Ρυσίου, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, από τις 06:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι παρεμβάσεις θα περιοριστούν αποκλειστικά στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, χωρίς επέμβαση στην κύρια αρτηρία. Τα συνεργεία θα είναι κινητά, με τον αποκλεισμό κάθε τμήματος να διαρκεί σχετικά μικρό χρονικό διάστημα.

2. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου αποκλειστικά επί του παράπλευρου οδικού δικτύου της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από τον Α/Κ Ν. Ρυσίου (χ.θ. 18+850) μέχρι το ύψος του Κ/Κ Κασσανδρείας (χ.θ. 23+650) χωρίς επέμβαση στην κύρια αρτηρία. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από τις 06:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Τα συνεργεία θα είναι κινητά και οι αποκλεισμοί των οδικών τμημάτων θα έχουν μικρή διάρκεια.

3. Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν.Μουδανίων και πιο συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Χαλκιδική στο έρεισμα, από τη χ.θ. 25,00 περίπου μέχρι τη χ.θ. 32,00 περίπου, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από τις 08:30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Τροχαίας Ν. Μουδανιών και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.