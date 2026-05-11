Λευτέρης Πανταζής: Ο Ακύλας θα βγει πρώτος, του κάνω πρόταση να τραγουδάμε μαζί τον χειμώνα

Δηλώσεις στο τηλεοπτικό συνεργείο του “Happy Day” παραχώρησε ο Λευτέρης Πανταζής.

Ο τραγουδιστής ρωτήθηκε για την πρόταση που του έγινε από την σκηνοθέτη, Λένα Κιτσοπούλου, να συμμετάσχει στις “Βάκχες”, ενώ στέλνει και τις θερμότερες ευχές του στον Ακύλα για τη φετινή Eurovision.

«Είχα μια πρόταση από την Λένα την Κιτσοπούλου, αυτή τη μεγάλη σκηνοθέτη. Τη δέχτηκα και τώρα περιμένω να μου πει τι ακριβώς θα κάνω», παραδέχεται ο Λευτέρης Πανταζής.

«Δεν το ξέρω αν είχε γίνει πρόταση στην Κατερίνα Στανίση, πρώτη φορά το ακούω. Νομίζω ότι, αν τελικά γίνει, θα είναι πάρα πολύ καλό», τόνισε ο τραγουδιστής.

«Ο Ακύλας θα βγει πρώτος, παιδιά! Και του χρόνου τον χειμώνα θα τραγουδάμε μαζί! Του κάνω πρόταση τώρα από δω!», απάντησε κλείνοντας ο Λευτέρης Πανταζής, σχετικά με την φετινή μας συμμετοχή στη Eurovision.

