Χανταϊός: Θετικός στον ιό ακόμα ένας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

Ένας από τους 17 Αμερικανούς επιβάτες που αποβιβάστηκαν από κρουαζιερόπλοιο στα Κανάρια Νησιά διαγνώστηκε θετικός στον χανταϊό, χωρίς όμως να παρουσιάζει συμπτώματα, σύμφωνα με ανακοίνωση Αμερικανών αξιωματούχων υγείας αργά το βράδυ της Κυριακής (10/5).

Μια πτήση τσάρτερ μετέφερε 17 Αμερικανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου διαγνώστηκαν κρούσματα χανταϊού, αφού έπιασε λιμάνι στην Τενερίφη των Κανάριων Νησιών. Το αεροσκάφος που τους μεταφέρει θα προσγειωθεί στην Ομάχα της Νεμπράσκα.

«Ένας επιβάτης θα μεταφερθεί στη Μονάδα Βιολογικής Απομόνωσης της Νεμπράσκα κατά την άφιξή του, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες θα οδηγηθούν στην Εθνική Μονάδα Καραντίνας για αξιολόγηση και παρακολούθηση. Ο επιβάτης που θα μεταφερθεί στη Μονάδα Βιολογικής Απομόνωσης βρέθηκε θετικός στον ιό, αλλά δεν παρουσιάζει συμπτώματα», δήλωσε η Κέιλα Τόμας, εκπρόσωπος του Nebraska Medical Center.

Ο Αμερικανός επιβάτης υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση (PCR, αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης), ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Από τους 17 υπηκόους της χώρας οι οποίοι επαναπατρίζονται αεροπορικώς με ευθύνη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ένας επιβάτης παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ήπια συμπτώματα κι ένας άλλος διαπιστώθηκε πως είναι ελαφρά θετικός στον ιό των Άνδεων έπειτα από τεστ PCR», συμπλήρωσε το υπουργείο μέσω X.

Νωρίτερα, ένας από τους πέντε Γάλλους επιβάτες εμφάνισε συμπτώματα στην πτήση της επιστροφής του, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου, και όλοι τέθηκαν σε αυστηρή απομόνωση με σκοπό να υποβληθούν σε εξετάσεις.

Κρουαζιερόπλοιο Χανταϊός

