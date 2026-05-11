Βίντεο σοκ: Η στιγμή που το αεροπλάνο στο Ντένβερ παρασύρει τον άνθρωπο κατά την διάρκεια της απογείωσης

THESTIVAL TEAM

Νέο σοκαριστικό βίντεο φέρνει ξανά στο προσκήνιο την τραγωδία που σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ το Σάββατο 9 Μαΐου, όταν αεροσκάφος της Frontier Airlines παρέσυρε και σκότωσε άνδρα που είχε εισβάλει στον διάδρομο απογείωσης.

Αν και το περιστατικό είχε ήδη γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, οι νέες εικόνες ασφαλείας καταγράφουν καρέ καρέ τη στιγμή της σύγκρουσης, αποτυπώνοντας τις τελευταίες κινήσεις του θύματος λίγο πριν χτυπηθεί από το αεροπλάνο κατά την απογείωση.

Το άτομο, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, φαίνεται στο βίντεο να περπατά χωρίς εμφανή πανικό πάνω στον διάδρομο του αεροδρομίου, ενώ το Airbus A321neo της Frontier Airlines επιταχύνει για απογείωση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το θύμα βρίσκεται ακριβώς στην πορεία του αεροσκάφους και παρασύρεται από έναν από τους κινητήρες.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας είχε παραβιάσει την περίφραξη του αεροδρομίου περίπου δύο λεπτά πριν από τη σύγκρουση, η οποία σημειώθηκε στις 23:19 το βράδυ. Το αεροσκάφος κινούνταν με ταχύτητα περίπου 139 μιλίων την ώρα τη στιγμή του δυστυχήματος.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, ανέφερε ότι ο «εισβολέας παραβίασε τα μέτρα ασφαλείας και βγήκε στον αεροδιάδρομο», υπογραμμίζοντας ότι «κανείς δεν πρέπει ποτέ να εισέρχεται παράνομα σε χώρο αεροδρομίου».

Επιβάτες της πτήσης περιέγραψαν σκηνές πανικού μέσα στην καμπίνα, κάνοντας λόγο για μια δυνατή έκρηξη τη στιγμή της πρόσκρουσης. Όπως ανέφεραν, ο κινητήρας τυλίχθηκε στις φλόγες λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ενώ παιδιά έκλαιγαν και επιβάτες ούρλιαζαν χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Και οι 224 επιβάτες καθώς και τα επτά μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος. Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας ερευνώνται από τις αρμόδιες αμερικανικές Αρχές, σύμφωνα με τη New York Post.

