Υπό αμφισβήτηση ο Στάρμερ μετά το καταστροφικό αποτέλεσμα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών

Η πρωθυπουργία του σερ Κιρ Στάρμερ δεν έμοιαζε ποτέ πιο εύθραυστη, καθώς ολοένα και περισσότεροι βουλευτές του ίδιου του κόμματός του ζητούν να παραιτηθεί μετά από το καταστροφικό αποτέλεσμα στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που έγιναν τη Πέμπτη (7/5), στη Βρετανία και εξελίχθηκαν σε μια από τις πιο καθοριστικές πολιτικές δοκιμασίες στην εποχή μετά το Brexit.



Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, το βασικό συμπέρασμα των εκλογών είναι ότι το παραδοσιακό πολιτικό δίπολο Εργατικών – Συντηρητικών έχει αποδυναμωθεί σημαντικά, καθώς η ενίσχυση του ακροδεξιού Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ αναδιαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Στους δήμους της Αγγλίας, το Reform UK κατέγραψε μεγάλη άνοδο, εκλέγοντας 1.451 περισσότερους συμβούλους σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Οι Πράσινοι αύξησαν επίσης τη δύναμή τους κατά 441 συμβούλους, ενώ οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες κέρδισαν 155 έδρες.



Αντίθετα, σημαντικές απώλειες κατέγραψαν τα δύο μεγάλα κόμματα: οι Εργατικοί έχασαν 1.496 δημοτικούς συμβούλους, ενώ οι Συντηρητικοί υποχώρησαν κατά 563 έδρες.



Ο πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει τη μάχη, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπηρετήσει δύο θητείες. Ωστόσο, η επιλογή αυτή ενδέχεται πολύ σύντομα να μην βρίσκεται πλέον στα χέρια του.



Η κατάσταση εξελίσσεται γρήγορα και παραμένει εξαιρετικά ρευστή, ωστόσο παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα πιθανά σενάρια για το πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Catherine West, a former minister, has threatened to launch a leadership challenge against Sir Keir Starmer after the prime minister faced down calls to quit in the wake of disastrous local election results.



Η βουλευτής Κάθριν Γουέστ προκαλεί εσωκομματική αναμέτρηση

Η βουλευτής των Εργατικών, Κάθριν Γουέστ, αιφνιδίασε τους πάντες το Σάββατο (9/5), ανακοινώνοντας ότι είναι διατεθειμένη να αμφισβητήσει την ηγεσία του Κιρ Στάρμερ.



Η ίδια δεν είχε ποτέ ιδιαίτερα υψηλό προφίλ στο κόμμα. Ωστόσο, ο Στάρμερ της είχε δώσει θέση υφυπουργού στο υπουργείο Εξωτερικών μετά τη νίκη των Εργατικών στις εκλογές του 2024. Την απομάκρυνε κατά τον κυβερνητικό ανασχηματισμό του περασμένου έτους.



Η Γουέστ δεν φαίνεται να έχει προσωπικές φιλοδοξίες για την πρωθυπουργία, όμως δήλωσε απογοητευμένη από την απροθυμία κορυφαίων στελεχών του υπουργικού συμβουλίου, που φέρονται να προετοιμάζουν δικές τους υποψηφιότητες, να κινηθούν άμεσα μετά τη βαριά ήττα στις κάλπες της Πέμπτης.



Για να ξεκινήσει επίσημα διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας, θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη του 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας των Εργατικών — δηλαδή 81 βουλευτών. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 30 βουλευτές έχουν ζητήσει την αποχώρηση του Στάρμερ, χωρίς όμως να είναι βέβαιο ότι όλοι θα στηρίξουν τη Γουέστ, καθώς αρκετοί ενδέχεται να θεωρούν πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για εσωκομματική μάχη.

Αν η Γουέστ πετύχει τον στόχο της, τότε η πίεση θα μεταφερθεί σε βαριά ονόματα του κόμματος, όπως ο Γουές Στρίτινγκ και η Άντζελα Ρέινερ, ή άλλους πιθανούς διεκδικητές της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Στρίτινγκ στήριξε δημόσια τον πρωθυπουργό την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει ρητά το ενδεχόμενο συμμετοχής σε μια πιθανή αναμέτρηση. Από την πλευρά της, η Ρέινερ εξέδωσε ανακοίνωση περίπου 1.000 λέξεων, προειδοποιώντας ότι οι Εργατικοί ίσως βρίσκονται μπροστά στην «τελευταία τους ευκαιρία» να φέρουν αλλαγή.

Η Γουέστ δεν συγκεντρώνει αρκετές υπογραφές

Αν η Γουέστ εξασφαλίσει τη στήριξη 60 ή 70 βουλευτών, χωρίς να φτάσει το απαιτούμενο όριο, αυτό ίσως αποδειχθεί αρκετό για να ενθαρρύνει στελέχη όπως ο Στρίτινγκ ή η Ρέινερ να εκδηλώσουν ανοιχτά τις φιλοδοξίες τους, θεωρώντας ότι υπάρχει πλέον ισχυρό ρεύμα υπέρ της αλλαγής ηγεσίας στην κοινοβουλευτική ομάδα.



Παράλληλα, αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σαφές μήνυμα προς τον Στάρμερ ότι το κόμμα είναι έτοιμο να τον απομακρύνει, όταν εκείνοι ή άλλα ηγετικά στελέχη αποφασίσουν τελικά να κινηθούν.



Ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας θα μπορούσαν να είναι πιθανές παραιτήσεις υπουργών, οι οποίες όπως φάνηκε και στις τελευταίες κυβερνήσεις των Συντηρητικών συχνά αποτελούν προάγγελο της ανατροπής ενός πρωθυπουργού.