Ακόμα ένα πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα για τον Απόστολο Σίσκο – Δείτε βίντεο

Με δεύτερο πανελλήνιο ρεκόρ, ολοκλήρωσε ο Απόστολος Σίσκος την παρουσία του στο διεθνές μίτινγκ κολύμβησης “Acropolis Swim Open”, που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ.

Ο 21χρονος πρωταθλητής, που την Παρασκευή (8/5) πέτυχε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο με 1:54.12, σήμερα κολύμπησε στα 200μ. πεταλούδα και τερμάτισε σε 1:56.13, καταρρίπτοντας μετά από σχεδόν έντεκα χρόνια το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών του Στέφανου Δημητριάδη (1:56.23), το οποίο είχε σημειωθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Καζάν, στις 4 Αυγούστου 2015.

Η επίδοση του Σίσκου συνιστά φυσικά ρεκόρ και στην κατηγορία νέων Κ23 (1:56.42 είχε κάνει ο ίδιος στις 21 Ιουνίου 2024, στο Ευρωπαϊκού του Βελιγραδίου), ενώ αποτελεί και όριο για το φετινό Ευρωπαϊκό στο Παρίσι και για το Παγκόσμιο του 2027 στη Βουδαπέστη, όπου ο κολυμβητής της Αθλητικής Ακαδημίας Αστέρια είχε ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του, πιάνοντας το όριο στα 200μ. ύπτιο.

