Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στην εκπομπή μετά τη γέννηση της κόρης της: “Έχω γυρίσει διαφορετική, δεν περιγράφονται με λέξεις όσα ένιωσα”

Πίσω στη θέση της, στο “τιμόνι” της πρωινής της εκπομπής στον Alpha βρέθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, το πρωί της Δευτέρας.

Η παρουσιάστρια, ανανεωμένη και χαμογελαστή, επέστρεψε στα επαγγελματικά της καθήκοντα, 40 ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας.

Εμφανώς συγκινημένη, με ελάχιστο άγχος και πολύ ενθουσιασμό, η Κατερίνα Καινούργιου δέχθηκε τις ευχές και τη θερμή υποδοχή των συνεργατών της, που φρόντισαν να στήσουν ένα πάρτι επιστροφής στο πλατό.

Φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα, η παρουσιάστρια υποδέχθηκε τους τηλεθεατές του Alpha με χαμόγελο και δήλωσε στην έναρξη της εκπομπής:

«Ευχαριστώ πάρα πολύ! Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές! Τι συγκίνηση είναι αυτή; Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλες αυτές τις μέρες μου στέλνατε τόσα πολλά μηνύματα. Πήρα τόση αγάπη, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς. Ακόμα κι αν κάτι με άγχωνε, έχοντας τη δική σας θετική ενέργεια και τις ευχές σας, έλεγα ότι δεν μπορεί να πάει κάτι στραβά».

«Έχω γυρίσει διαφορετική, έχω μια διαφορετική νοοτροπία πια. Μου έλεγαν ότι θα αλλάξουν οι προτεραιότητες και θα βλέπεις τα πράγματα αλλιώς και είχαν δίκιο. Όποια το θέλει πολύ, αξίζει να το προσπαθήσει και θα τα καταφέρει. Αυτά που ένιωσα δεν περιγράφονται με λέξεις, είναι κάτι μεγαλύτερο. Μόνο ευγνωμοσύνη νιώθω για αυτό το πλασματάκι, τώρα είναι με τη γιαγιά της», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.