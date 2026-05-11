Πώς κέρδισε ο Γερμανός τουρίστας αποζημίωση για τις ξαπλώστρες στο ξενοδοχείο στην Κω – “Ήταν όλες πιασμένες, δεν με άκουσαν”

Τις συνθήκες που επικρατούσαν σε πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κω και τον οδήγησαν να κινηθεί νομικά περιέγραψε στη Daily Mail ο 48χρονος Γερμανός Ντάβιντ Έγκερτ, ο οποίος κέρδισε αποζημίωση λόγω της μόνιμης «κατάληψης» ξαπλωστρών με πετσέτες γύρω από την πισίνα.

Όπως υποστήριξε ο Έγκερτ, αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη όταν διαπίστωσε πως τα παιδιά του αναγκάζονταν να κάθονται στο τσιμέντο δίπλα στην πισίνα, καθώς και οι περίπου 400 ξαπλώστρες του ξενοδοχείου ήταν συνεχώς δεσμευμένες με πετσέτες.

Όπως ανέφερε, πολλοί επισκέπτες άφηναν τις πετσέτες τους από νωρίς το πρωί για να «κρατήσουν» θέση και στη συνέχεια επέστρεφαν στα δωμάτιά τους για ύπνο ή έφευγαν για βόλτα στην πόλη, παρά τις σχετικές απαγορευτικές πινακίδες του ξενοδοχείου.

«Ήταν ένα μεγάλο, πολυτελές ξενοδοχείο με περίπου 400 ξαπλώστρες και όλες ήταν πιασμένες με πετσέτες. Οι περισσότεροι δεν τις χρησιμοποιούσαν πραγματικά. Έφευγαν και επέστρεφαν ώρες αργότερα, όμως και πάλι δεν μπορούσες να βρεις θέση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι κατηγορίες σε ξενοδοχείο και ταξιδιωτικό πράκτορα

Ο 48χρονος πιλότος κατηγόρησε το ξενοδοχείο και τον ταξιδιωτικό πράκτορα ότι αγνόησαν επανειλημμένα τα παράπονά του και δεν έλαβαν κανένα μέτρο για να σταματήσει η συγκεκριμένη πρακτική.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι και ο ίδιος στο παρελθόν είχε κάνει το ίδιο, εξηγώντας πως πολλές οικογένειες θεωρούν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή.

«Με δύο παιδιά είτε κρατάς ξαπλώστρα με πετσέτα είτε μένεις χωρίς ξαπλώστρα. Αν δεν το κάνεις, δεν βρίσκεις ποτέ θέση κοντά στην πισίνα και πρέπει να έχεις τα παιδιά σου υπό έλεγχο όταν κολυμπούν», είπε στην Daily Mail.

Το φαινόμενο των «πολέμων της πετσέτας» αποτελεί συχνό πρόβλημα σε all-inclusive ξενοδοχεία, όμως, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θεωρείται πως είναι από τις πρώτες φορές που η υπόθεση έφτασε στις δικαστικές αίθουσες.

Στην απόφασή τους, οι δικαστές έκριναν ότι δεν είναι ευθύνη των πελατών να αφαιρούν μόνοι τους τις πετσέτες άλλων επισκεπτών από τις ξαπλώστρες, τονίζοντας πως οι ταξιδιωτικοί οργανισμοί και τα ξενοδοχεία οφείλουν να εφαρμόζουν δίκαιο σύστημα διαχείρισης των θέσεων γύρω από την πισίνα.

Ο Έγκερτ εκτιμά πως η δικαστική του νίκη ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο και για άλλες αγωγές από τουρίστες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις σε ξενοδοχεία της Ευρώπης.

Όπως είπε, το ποσό της αποζημίωσης που έλαβε, ύψους 900 ευρώ, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, όμως θεωρεί πως αν πολλοί κινηθούν νομικά, τότε οι ταξιδιωτικές εταιρείες θα αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν σοβαρά το πρόβλημα, λόγω των απωλειών που θα έχουν από τα έσοδά τους.

