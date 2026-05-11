Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κύμινα – Τι βρέθηκε στα σπίτια των δραστών

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία για τη δολοφονία του 54χρονου άνδρα στα Κύμινα Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ηλικίας 43 και 44 ετών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμού της σορού στον ποταμό Λουδία.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το βράδυ του Σαββάτου (9/5), ο 44χρονος με τη βοήθεια του 43χρονου, φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 54χρονο, ενώ στη συνέχεια, αφού τοποθέτησαν το θύμα στον αποθηκευτικό χώρο οχήματος, έριξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκε και κατασχέθηκε κάλυκας και εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, ενώ από τις έρευνες σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν δύο άτομα (43 και 44 ετών), στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης ανθρωποκτονίας 54χρονου, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για ανθρωποκτονία, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, ενώ σε βάρος του ενός εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με θανάσιμο τραυματισμό ατόμου από πυροβολισμό, σε αυλή οικίας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πιο αναλυτικά, βραδινές ώρες της 09-05-2026, ο 44χρονος, με τη βοήθεια του 43χρονου, φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 54χρονο, ενώ στη συνέχεια, αφού τοποθέτησαν το θύμα στον αποθηκευτικό χώρο οχήματος, απέρριψαν τη σορό σε ποταμό της περιοχής.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα ανωτέρω σημεία, βρέθηκε και κατασχέθηκε κάλυκας και εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, ενώ από τις έρευνες σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-87,84- γραμμάρια μεθαδόνης,

-11,30- γραμμάρια κοκαΐνης,

-10,67- γραμμάρια ηρωίνης,

-4,57- γραμμάρια κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

-230- ευρώ.

Επίσης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση του εγκλήματος, στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχαν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε και απόφαση αρμόδιου Εφετείου Κακουργημάτων, για έκτιση αναστέλλοντος υπολοίπου ποινής κάθειρξης -7- ετών, -2- μηνών και -5- ημερών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού συνεχίζονται, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης και της Ε.Μ.Α.Κ.