Ημερίδα στο ΑΠΘ για την ποιότητα στην οπτικοακουστική μετάφραση και την προσβασιμότητα

Με στόχο τη διερεύνηση του θέματος της ποιότητας στην οπτικοακουστική μετάφραση, αλλά και της προσβασιμότητας των ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής στα ΜΜΕ και τα μουσεία θα πραγματοποιηθεί ημερίδα, με τίτλο «Multilingualism Workshop: Enhancing Quality in Audiovisual Translation and Media Accessibility», τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρες 9:00 με 14:30, στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Στην Ημερίδα θα συμμετάσχουν ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με αναγνωρισμένο έργο στα πεδία της εκπαίδευσης, στην οπτικοακουστική μετάφραση, αλλά και σε ζητήματα ποιότητας στη μεταγλώττιση και τους υπότιτλους. Επιπλέον, στην Ημερίδα θα συμβάλουν επαγγελματίες που ασχολούνται με τη μετάφραση στη νοηματική γλώσσα ή την ακουστική περιγραφή.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνεία και Μετάφραση της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Αθήνας της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ημερίδα είναι ανοιχτή για το κοινό και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά, μέσω live streaming, από τον σύνδεσμο: https://audiovisual.auth.gr/video/119037

Περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης: https://translatingeurope.frl.auth.gr/