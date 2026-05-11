“Δεν έγινα μάνα”: Η προσωπική εξομολόγηση της Ρένας Δούρου για τη Γιορτή της Μητέρας

Με μια προσωπική εξομολόγηση για το γεγονός ότι δεν έγινε μάνα η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου αναφέρθηκε με τον δικό της τρόπο στη Γιορτή της Μητέρας.

Σε μακροσκελή ανάρτησή της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι δεν αναφέρεται στο προσωπικό της θέμα για να το μετατρέψει σε «αφήγηση προς κατανάλωση». «Σιχαίνομαι την αυτοθυματοποίηση, και ακόμη περισσότερο τη συνήθεια να ντύνουν οι γυναίκες τις επιλογές τους με δικαιολογίες για να γίνουν ανεκτές. Γι’ αυτό δεν έχω μιλήσει γι’ αυτό αλλού», γράφει χαρακτηριστικά. Και προσθέτει:

«Υπήρξαν στιγμές που ένιωσα πάνω μου εκείνο το αόρατο βάρος που δεν λέγεται αλλά επιβάλλεται: ότι η αξία μιας γυναίκας περνά από τη μητρότητα, σαν μοναδική μορφή νομιμοποίησης της ύπαρξής της. Σαν να μην αρκεί το σώμα της να της ανήκει — πρέπει και να αποδείξει τι “έγινε” με αυτό».

Διαβάστε ολόκληρη την ανάρτηση της Ρένας Δούρου για τη Γιορτή της Μητέρας:

