Θεσσαλoνίκη: Συνεχίζονται οι έρευνες στον Λουδία για την σορό του 54χρονου που δολοφονήθηκε στα Κύμινα – Δείτε βίντεο

Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΜΑΚ στον ποταμό Λουδία, για την ανεύρεση της σορού του 54χρονου άνδρα ο οποίος δολοφονήθηκε στην περιοχή των Κυμίνων στη Θεσσαλονίκη.

Οι Αρχές σκανάρουν την περιοχή ώστε να εντοπίσουν το πτώμα μέσα στον ποταμό σε σημείο που τους έχει υποδειχτεί. Η σορός φέρεται να είναι δεμένη με τούβλα και να βρίσκεται στον πάτο του ποταμού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο συλληφθέντες και το θύμα είχαν μεταβεί χθες τα μεσάνυχτα σε κατοικία στην περιοχή των Κυμίνων Θεσσαλονίκης, όπου πίστευαν ότι υπήρχαν κρυμμένα ναρκωτικά. Όταν διαπίστωσαν ότι οι ουσίες έλειπαν, επικράτησε ένταση μεταξύ τους.

Κατά την εκδοχή που εξετάζουν οι αρχές, ένας από τους δύο συλληφθέντες πήρε όπλο που ανήκε στον τρίτο της παρέας και πυροβόλησε τον 54χρονο στο κεφάλι, θεωρώντας ότι είχε εξαπατηθεί σχετικά με την ύπαρξη των ναρκωτικών.

Στη συνέχεια, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φαίνεται πως έδεσαν το θύμα με τούβλα, το φόρτωσαν σε πορτ – μπαγκάζ αυτοκινήτου και πέταξαν το άψυχο σώμα στον ποταμό Λουδία.

Παρά τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το πτώμα.