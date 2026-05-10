Αναπληρωτής Ιρανός ΥΠΕΞ: Εάν Βρετανοί και Γάλλοι υποστηρίξουν τις παράνομες ενέργειες των ΗΠΑ θα δεχτούν την άμεση απάντησή μας

Προειδοποιητικό μήνυμα προς τη Βρετανία και τη Γαλλία έστειλε νωρίτερα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, λέγοντας ότι αν κι εφόσον τα πολεμικά πλοία των δύο χωρών υποστηρίξουν τις «παράνομες και αντίθετες με το διεθνές δίκαιο» ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών στα Στενά του Ορμούζ θα γνωρίσουν άμεση και αποφασιστική απάντηση από την Τεχεράνη.

Iran's Deputy Foreign Minister: French and British warships in the Strait of Hormuz "potentially accompanying the illegal and internationally unlawful actions" of the U.S. "will be met with immediate decisive response." https://t.co/eR37kjdDRQ pic.twitter.com/gyaxIB29q8 — Open Source Intel (@Osint613) May 10, 2026

Britain is sending a warship to the Strait of Hormuz to help reopen shipping lanes. Allied reluctance to support U.S. forces in the region remains a point of tension. – Fox. pic.twitter.com/XG5KDd83Tk May 10, 2026

Δόθηκε η ιρανική απάντηση στο Πακιστάν

Νωρίτερα, από ιρανικά ΜΜΕ είχε γίνει γνωστό ότι το Ιράν έχει αποστείλει την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση στο Πακιστάν. Συγκεκριμένα, το IRNA αναφέρει ότι η απάντηση του Ιράν διαβιβάστηκε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω πακιστανικών διαμεσολαβητικών καναλιών. Κατά την ίδια πηγή, το προτεινόμενο πλαίσιο προβλέπει ότι «σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου».



Σημειώνεται ότι εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είχε επισημάνει ότι οι θέσεις και οι εκτιμήσεις της Τεχεράνης γύρω από τις αμερικανικές προτάσεις θα αποστέλλονταν αφού ολοκληρώνονταν οι εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης και ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Υπενθυμίζεται ότι το Πακιστάν είχε αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή για την επίτευξη εκεχειρίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον στις 8 Απριλίου, βάζοντας τέλος σε περίπου 40 ημέρες κοινών επιθετικών ενεργειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.



Λίγες ημέρες αργότερα πραγματοποιήθηκαν επαφές στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς ωστόσο να προκύψει ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.