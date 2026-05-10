MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Αναπληρωτής Ιρανός ΥΠΕΞ: Εάν Βρετανοί και Γάλλοι υποστηρίξουν τις παράνομες ενέργειες των ΗΠΑ θα δεχτούν την άμεση απάντησή μας

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προειδοποιητικό μήνυμα προς τη Βρετανία και τη Γαλλία έστειλε νωρίτερα ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, λέγοντας ότι αν κι εφόσον τα πολεμικά πλοία των δύο χωρών υποστηρίξουν τις «παράνομες και αντίθετες με το διεθνές δίκαιο» ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών στα Στενά του Ορμούζ θα γνωρίσουν άμεση και αποφασιστική απάντηση από την Τεχεράνη.

Δόθηκε η ιρανική απάντηση στο Πακιστάν

Νωρίτερα, από ιρανικά ΜΜΕ είχε γίνει γνωστό ότι το Ιράν έχει αποστείλει την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση στο Πακιστάν. Συγκεκριμένα, το IRNA αναφέρει ότι η απάντηση του Ιράν διαβιβάστηκε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω πακιστανικών διαμεσολαβητικών καναλιών. Κατά την ίδια πηγή, το προτεινόμενο πλαίσιο προβλέπει ότι «σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου».

Σημειώνεται ότι εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είχε επισημάνει ότι οι θέσεις και οι εκτιμήσεις της Τεχεράνης γύρω από τις αμερικανικές προτάσεις θα αποστέλλονταν αφού ολοκληρώνονταν οι εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης και ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Υπενθυμίζεται ότι το Πακιστάν είχε αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή για την επίτευξη εκεχειρίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον στις 8 Απριλίου, βάζοντας τέλος σε περίπου 40 ημέρες κοινών επιθετικών ενεργειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Λίγες ημέρες αργότερα πραγματοποιήθηκαν επαφές στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς ωστόσο να προκύψει ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

ΗΠΑ Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Δύο συλλήψεις διακινητών σε περιοχές του Έβρου – Μετέφεραν παράνομα μετανάστες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Σοκ στην Κρήτη: 30χρονος παρέσυρε με το αυτοκίνητο την 27χρονη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Αττική: Μεθυσμένος πυροβόλησε με ούζι γυναίκα σε μπαρ στην Καλλιθέα – Συνελήφθη ο δράστης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13 ώρες πριν

Συναυλία λήξης της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης σήμερα στη Ροτόντα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Ελληνική Λύση: Οι δηλώσεις Δένδια για το drone στη Λευκάδα, τεκμηριώνουν ότι η κυβέρνηση είναι άκρως επικίνδυνη για την εθνική ασφάλεια

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

J2US: Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε από το 11ο live