Θεσσαλονίκη: Αγωγές από ιδιοκτήτες ακινήτων για να μην γίνει χώρος Airbnb το ημιυπόγειο της πολυκατοικίας τους

Τα Airbnb διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν φέρει σε απόγνωση μόνο στους ενοικιαστές που αναζητούν σπίτι και δεν βρίσκουν αλλά και σε 12 ιδιοκτήτες σε μια πολυκατοικία στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα protothema.gr η υπόθεση ξεκίνησε το 2025 όταν η ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου 355 τετραγωνικών, της εν λόγω πολυκατοικίας, αποφάσισε και προχώρησε – χωρίς όπως αναφέρουν να πάρει έγκριση από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και κατά παράβαση του καταστατικού της πολυκατοικίας- σε δημιουργία οκτώ διαμερισμάτων για χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι 12 ιδιοκτήτες προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη καταγγέλλοντας την ιδιοκτήτρια του ημιυπογείουχώρου ότι προέβη σε σειρά οικοδομικών ενεργειών παραβιάζοντας έτσι το καταστατικό της πολυκατοικίας, που και η ίδια είχε συμφωνήσει υπογράφοντας το μάλιστα ενώπιον συμβολαιογράφου ενώ επισημαίνουν ότι η πολυκατοικία χτίστηκε για να λειτουργούν 19 κι όχι 27 διαμερίσματα!

Στην αγωγή τους οι 12 ιδιοκτήτες αναφέρουν ότι η ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου για να καταφέρει να μετατρέψει τον χώρο σε οκτώ κατοικίες έφτασε στο σημείο να σκάψει ως και την εδαφόπλακα της πολυκατοικίας προφανώς για να αυξήσει το ύψος των ημιυπογείων διαμερισμάτων έτσι ώστε αυτά να είναι λειτουργικά.

Έγινε βραχυκύκλωμα στον πίνακα της ΔΕΗ

Οι 12 μηνυτές περιγράφουν αναλυτικά όλες τις επεμβάσεις που έκανε η ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου με αποτέλεσμα όπως λένε να παραμορφώνεται η όψη της πολυκατοικίας αλλά και να παρουσιάζονται σημαντικά λειτουργικά ζητήματα.

«Επειδή όμως κάθε διαμέρισμα έχει δική του κουζίνα, η εναγόμενη κατασκεύασε και οκτώ συστήματα εξαερισμού με τα οποία εξόπλισε το κάθε διαμέρισμα, δηλαδή οκτώ σωλήνες συνδέονται με τον αποροφητήρα εκάστου διαμερίσματος και καταλήγουν στους εξωτερικούς τοίχους της οικοδομής, με αποτέλεσμα να παραμορφώνεται η εξωτερική της όψη, αφού τρυπήθηκε σε διαφορετικά σημεία για το λόγο αυτό. Εξαιτίας της μετακίνησης αυτής χαμηλότερα του πατώματος του υπογείου (εδαφόπλακα), η εναγόμενη αναγκάστηκε να φτιάξει και μία κατασκευή που έχει τα χαρακτηριστικά του βόθρου, στην οπίσθια πρασιά της οικοδομής, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των οκτώ νεοσύστατων διαμερισμάτων της, ώστε εκεί να συγκεντρώνονται τα λύματα αυτών, τον οποίο συνέδεσε με την κεντρική αποχέτευση, όπου και διοχετεύονται. Λόγω δε της υψομετρικής διαφοράς τους, τοποθέτησε εσωτερικά και μηχανισμό για την ανασήκωση και εξώθηση των λυμάτων από τον κατασκευασθέντα βόθρο προς την κεντρική αποχέτευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από άποψη πρόκλησης θορύβου, ιδίως στα χαμηλότερα κατ’ όροφο διαμερίσματα, αλλά και λειτουργικής επιβάρυνσης της κεντρικής αποχέτευσης της οικοδομής. Τέλος, η εναγόμενη μετέφερε την είσοδο του ημιυπογείου χώρου που βρίσκεται στην πρασιά της οικοδομής σε άλλο σημείο και προκειμένου στα διαμερίσματα να εισέρχεται φυσικό φως, κατασκεύασε παράθυρα, τα οποία αλλοιώνουν την πίσω και τις πλάγιες όψεις του κτιρίου, αυτές δηλαδή που βλέπουν στην πρασιά, αλλά και στην πρόσοψη της οικοδομής και άλλαξε τις διαστάσεις όλων των ήδη υπαρχόντων παραθύρων. Επίσης, τοποθέτησε οκτώ μονάδες κλιματιστικών, έξι από τις οποίες καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο στο προκήπιο της οικοδομής και δύο είναι τοποθετημένες στον πίσω τοίχο αυτής. Με μία λέξη, αλλοιώθηκαν από τις ενέργειες της εναγόμενης όλες οι όψεις του κτιρίου».

Αυτό αναφέρουν- μεταξύ άλλων- οι 12 ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν ξεκαθαρίσει όπως λένε στην ιδιοκτήτρια του ημιυπόγειου ότι δεν συναινούν με τις ενέργειες της ζητώντας «άμεσα να καταργηθεί κάθε παράνομη κατασκευή και να αποκατασταθεί η προσβολή των κοινόχρηστων τμημάτων της οικοδομής» και να διαταχθεί να μην λειτουργήσουν τα διαμερίσματα ως βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η δημιουργία των 8 διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στον ημιυπόγειο χώρο οδήγησε όπως λένε την ιδιοκτήτρια να προβεί σε αύξηση της τάσης στον πίνακα της ΔΕΗ όμως όπως αναφέρουν από αυτή την ενέργεια «προκλήθηκε πολύ πρόσφατα βραχυκύκλωμα με σπίθες και καπνό, με αποτέλεσμα να καούν τα καλώδια του πίνακα, εξ’ ού και η διαμαρτυρία μας προς το ΔΕΔΔΗΕ».

«Δεν ξέρουμε ποιος μπαινοβγαίνει στην πολυκατοικία μας»

Πέραν όμως των κατασκευαστικών παρεμβάσεων όπως καταγγέλλουν οι 12 ιδιοκτήτες, με την μετατροπή του ημιυπογείου σε οκτώ διαμερίσματα δεν γνωρίζουν ποιος μπαινοβγαίνει στην πολυκατοικία. «Έχουμε παρατηρήσει ότι διάφορα άτομα παντελώς άγνωστα σ’ εμάς που σέρνουν βαλίτσες μπαινοβγαίνουν στην ιδιοκτησία της αντιδίκου, περιφερόμενοι στην πρασιά της οικοδομής, γεγονός που είναι ενοχλητικό για εμάς και μας προκαλεί φόβο και εύλογη ανησυχία» αναφέρουν.

Η υποθεση συζητηθηκε στο μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και όπως ανέφερε στο protothema.gr η δικηγόρος των 12 ιδιοκτητών διαμερισμάτων, κ. Χριστίνα Σωτηράκογλου «οι ενάγοντες της αγωγής ισχυρίστηκαν και απέδειξαν ότι δημιουργήθηκε ένα συγκρότημα από 8 studios ενώ πριν ήταν ένα ημιυπόγειο για επαγγελματική χρήση».

«Έγιναν πολλές αυθαιρεσίες στα κοινόχρηστα τμήματα της οικοδομής κι αυτό αποδείχτηκε χωρίς να υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον κανονισμό ούτε άδεια από το σύνολο των ιδιοκτητών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τις οικοδομές της Θεσσαλονίκης. Κάθε οικοδομή είναι ένα σύνολο που πρέπει να διατηρηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό και την αρχική άδεια της οικοδομής, δεν μπορεί ο καθένας να παρεμβαίνει και να κάνει ότι θέλει. Στην οικοδομή αυτή προστέθηκαν οκτώ διαμερίσματα, δηλαδή 33% πάνω από τα αρχικά διαμερίσματα που προβλεπόταν με τον κανονισμό και την αρχική άδεια. Καταλαβαίνετε την όχληση που δημιουργείται όταν ξαφνικά προστίθενται διαμερίσματα χωρίς λόγο σε μία οικοδομή. Δυστυχώς οι εργασίες αυτές γίνονται με άδεια εργασιών μικρής κλίμακας. Καθόλου μικρής κλίμακας δεν είναι γιατί άλλαξαν χρήση 355 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή όλο το ημιυπόγειο» τόνισε η κ. Σωτηράκογλου.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί σε περίπου τρεις μήνες.