Πόθεν έσχες: Ο Παύλος Σαράκης επένδυσε σε ακίνητα τα χρήματα από την υπόθεση Novartis

Σε επενδύσεις ακινήτων φαίνεται πως κατευθύνθηκαν τα χρήματα που είχε δηλώσει ο Παύλος Σαράκης από την επαγγελματική του δραστηριότητα ως δικηγόρος προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, σύμφωνα με το πόθεν έσχες του 2025, που αφορά τη χρήση του 2024.

Ο Παύλος Σαράκης, πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και πλέον ανεξάρτητος, είχε εμφανίσει στο Πόθεν έσχες του 2023 εισοδήματα 18.442.402 ευρώ από επαγγελματική δραστηριότητα, ποσό που συνδέθηκε με την υπόθεση Novartis και τον είχε καταστήσει έναν από τους πλέον εύπορους βουλευτές.

Στην τρέχουσα δήλωση, ο Παύλος Σαράκης εμφανίζει τη δημιουργία της εταιρείας MEL SYL Επενδύσεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε., με αρχικό κεφάλαιο εισφοράς 6.000.000 ευρώ, το οποίο έως το τέλος του 2024 αυξήθηκε σε 10.000.000 ευρώ.

Τα εισοδήματα του ανεξάρτητου βουλευτή για το 2024 ανήλθαν σε 697.125 ευρώ. Παράλληλα, στη δήλωση περιλαμβάνεται άνοιγμα θυρίδας στην Ελβετία εντός του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με το πόθεν έσχες, ο Παύλος Σαράκης διατηρεί σε ελβετική τράπεζα καταθέσεις ύψους 6,13 εκατ. δολαρίων.

