MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Ο Παύλος Σαράκης επένδυσε σε ακίνητα τα χρήματα από την υπόθεση Novartis

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε επενδύσεις ακινήτων φαίνεται πως κατευθύνθηκαν τα χρήματα που είχε δηλώσει ο Παύλος Σαράκης από την επαγγελματική του δραστηριότητα ως δικηγόρος προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, σύμφωνα με το πόθεν έσχες του 2025, που αφορά τη χρήση του 2024.

Ο Παύλος Σαράκης, πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και πλέον ανεξάρτητος, είχε εμφανίσει στο Πόθεν έσχες του 2023 εισοδήματα 18.442.402 ευρώ από επαγγελματική δραστηριότητα, ποσό που συνδέθηκε με την υπόθεση Novartis και τον είχε καταστήσει έναν από τους πλέον εύπορους βουλευτές.

Στην τρέχουσα δήλωση, ο Παύλος Σαράκης εμφανίζει τη δημιουργία της εταιρείας MEL SYL Επενδύσεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε., με αρχικό κεφάλαιο εισφοράς 6.000.000 ευρώ, το οποίο έως το τέλος του 2024 αυξήθηκε σε 10.000.000 ευρώ.

Τα εισοδήματα του ανεξάρτητου βουλευτή για το 2024 ανήλθαν σε 697.125 ευρώ. Παράλληλα, στη δήλωση περιλαμβάνεται άνοιγμα θυρίδας στην Ελβετία εντός του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με το πόθεν έσχες, ο Παύλος Σαράκης διατηρεί σε ελβετική τράπεζα καταθέσεις ύψους 6,13 εκατ. δολαρίων.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το πόθεν έσχες του Παύλου Σαράκη

Novartis Παύλος Σαράκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Φωτιά σε αεροσκάφος της Turkish Airlines με 300 επιβάτες μετά την προσγείωσή του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Γκίκας για το drone: Εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό – Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο για το πώς κατέληξε στη Λευκάδα

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

Μαρουσάκης: Μετά τα 30άρια χαλάει ο καιρός – Πότε επιστρέφουν βροχές και καταιγίδες

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: “Πες μου ημερομηνία να ραφτώ” – “Σχεδόν όλα έτοιμα” της απάντησε

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Χανταϊός: Πάνω από 90 άνθρωποι θα έχουν απομακρυνθεί από το κρουαζιερόπλοιο Hondius μέχρι το βράδυ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

Πετρέλαιο: Ανεβαίνουν οι τιμές του Brent μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης