Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 54χρονος ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς

Σε δώδεκα χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς υποσχόμενος νέες θεραπείες και στο παρελθόν εργαζόταν στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 54χρονος κρίθηκε ένοχος για απάτη και δωροληψία σχετικά με όλες αυτές τις περιπτώσεις εξαπάτησης, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έχουν γίνει από το 2017 έως το 2022.

Ο γιατρός κατηγορείται ότι από τότε εξαπατούσε ασθενείς του, εισέπραττε χρήματα προκειμένου τους πουλάει φάρμακα, από άλλες χώρες, όπως έλεγε, τα οποία δεν έφταναν ποτέ, όπως επίσης υποσχόταν ότι θα τους υποβάλλει σε πρωτοποριακές θεραπείες, οι οποίες όμως δεν υπήρχαν. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται σε βάρος του μετά από καταγγελία που έγινε τον Αύγουστο του 2022.

Στην απολογία του ο ογκολόγος παραδέχτηκε την πράξη του, ισχυρίστηκε ότι παρασύρθηκε από τον τζόγο στον οποίο έφτασε λόγω της ασθένειας του Πάρκινσον από την οποία πάσχει από το 2016, ενώ ζήτησε την επιείκεια του δικαστηρίου προκειμένου να αποζημιώσει τα θύματά του.

Σημειώνεται ότι έχει απολυθεί από το Θεαγένειο όπου υπηρετούσε, ενώ βρίσκεται στις φυλακές μετά την ανάκριση.