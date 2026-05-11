Εθελοντική αιμοδοσία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Ν. Θεσσαλονίκης σήμερα στη ΔΕΘ

Την 4η Εθελοντική Αιμοδοσία της διοργανώνει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων νομού Θεσσαλονίκης (ΟΕΕΘ), τη Δευτέρα 11 Μαΐου, από τις 15.30 μ.μ. ως τις 19.30 μ.μ., υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ραντεβού ζωής δίνεται στον εκθεσιακό χώρο της ΔΕΘ-Helexpo και συγκεκριμένα στο Κύτταρο 14 έναντι του Περιπτέρου 1.

«Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Κάθε σταγόνα αίματος που δίνεις, μπορεί να σώσει μια ζωή. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της αλυσίδας ζωής», είναι το μήνυμα που στέλνει ο πρόεδρος της ΟΕΕΘ Παναγιώτης Καρασαββίδης.

Για τη διευκόλυνση των εθελοντών αιμοδοτών λειτουργεί στο χώρο της ΔΕΘ δωρεάν χώρος στάθμευσης, με κοντινότερη είσοδο την πύλη Εμπορίου από την οδό Εγνατία.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμπληρωματικές πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν στο 2310 270027.

