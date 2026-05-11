Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα στοιχήματα λίγο πριν τον Α’ ημιτελικό – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων για τη Eurovision εξακολουθεί να βρίσκεται ο Ακύλας με το Ferto μετά τις πρόβες των χωρών και τα βίντεο μερικών δευτερολέπτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σταθερή είναι και η πορεία της Φινλανδίας στους πίνακες, η οποία θεωρείται ακόμη το απόλυτο φαβορί για τη νίκη στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Ο Pete Parkkonen και η βιολίστρια Linda Lampenius ξεχώρισαν από την πρώτη στιγμή με το κομμάτι Liekinheitin.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Δανία, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν η Γαλλία με ένα κομμάτι με στοιχεία όπερας και η Αυστραλία. Στις επόμενες πέντε θέσεις φιγουράρουν το Ισραήλ, η Μάλτα, η Ρουμανία, η Ιταλία και η Σουηδία. Όσον αφορά στην Κύπρο που θα διαγωνιστεί με το Jalla στον Β’ Ημιτελικό της Πέμπτης βρίσκεται εκτός δεκάδας, σκαρφαλώνοντας στη δωδέκατη θέση.