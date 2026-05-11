MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα στοιχήματα λίγο πριν τον Α’ ημιτελικό – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

|
THESTIVAL TEAM

Στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων για τη Eurovision εξακολουθεί να βρίσκεται ο Ακύλας με το Ferto μετά τις πρόβες των χωρών και τα βίντεο μερικών δευτερολέπτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σταθερή είναι και η πορεία της Φινλανδίας στους πίνακες, η οποία θεωρείται ακόμη το απόλυτο φαβορί για τη νίκη στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Ο Pete Parkkonen και η βιολίστρια Linda Lampenius ξεχώρισαν από την πρώτη στιγμή με το κομμάτι Liekinheitin.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Δανία, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν η Γαλλία με ένα κομμάτι με στοιχεία όπερας και η Αυστραλία. Στις επόμενες πέντε θέσεις φιγουράρουν το Ισραήλ, η Μάλτα, η Ρουμανία, η Ιταλία και η Σουηδία. Όσον αφορά στην Κύπρο που θα διαγωνιστεί με το Jalla στον Β’ Ημιτελικό της Πέμπτης βρίσκεται εκτός δεκάδας, σκαρφαλώνοντας στη δωδέκατη θέση.

Eurovision

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 32 λεπτά πριν

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου – Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης για το οικονομικό έτος 2024

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 20.000 λίτρα απορριμμάτων μάζεψαν οι Cleaningans στο Πλαγιάρι – Απομάκρυναν καναπέδες, προφυλακτήρες και μπανιέρα – Φωτο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη για το οικονομικό έτος 2024 – Τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα στοιχήματα λίγο πριν τον Α’ ημιτελικό – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Συναγερμός στη Γαλλία: Γάλλος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που επαναπατρίστηκε με συμπτώματα χανταϊού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Συγκινεί η Μαρία Καρυστιανού για τη Γιορτή της Μητέρας: “Μάρθη μου… Για εμένα, η μητρότητα ξαφνικά άλλαξε μορφή”