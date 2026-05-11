Σωτήρης Τσαφούλιας: Ο πατέρας μου ως καπετάνιος είχε λείψει τρία χρόνια, πέρασε από δίπλα μου και δεν με γνώρισε

Στα παιδικά του χρόνια ανέτρεξε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, περιγράφοντας μεταξύ άλλων τη σχέση του με τον πατέρα του. Ως καπετάνιος ο τελευταίος είχε περάσει μέχρι και τρία έτη μακριά από την οικογένειά του, με τον σκηνοθέτη να τονίζει πως δεν αναπληρώνονται. Όταν ο πατέρας του τον είδε στο αεροδρόμιο, θυμήθηκε, τον προσπέρασε, αφού δεν τον αναγνώρισε.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;», ο Σωτηρής Τσαφούλιας περιέγραψε την αντίδραση του πατέρα του, όταν του ανακοίνωσε αρχικά ότι ήθελε να γίνει καπετάνιος και αργότερα σκηνοθέτης. «Θα γίνω σκηνοθέτης”, μου είπε “ούτε να το σκέφτεσαι”. Καλά, κάποια στιγμή του είχα πει ότι “σκέφτομαι να γίνω καπετάνιος” και μου είπε “ούτε να το σκέφτεσαι”. Γενικά, δεν νομίζω πως υπάρχει ναυτικός που θα ήθελε το παιδί του να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο», θυμήθηκε.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας επισήμανε ότι το επάγγελμα του ναυτικού σημαδεύεται από τον αποχωρισμό. «Είναι ένα επάγγελμα, επειδή το έχω ζήσει ως γιος και εγγονός καπετανέων, που δεν πληρώνεται. Μπορεί να ακούγεται ότι οι μισθοί των ναυτικών είναι μεγάλοι, που είναι, αλλά η ζωή που χάνουν δεν πληρώνεται. Είναι ο αποχωρισμός, ότι αφήνουν πίσω μια κατάσταση συγκεκριμένοι και όταν γυρνούν αυτή έχει αλλάξει», πρόσθεσε.

Τέλος, αναφέρθηκε στη στιγμή που ο πατέρας του δεν τον αναγνώρισε, έχοντας να τον δει τρία χρόνια. «Θυμάμαι μια φορά ότι είχαμε πάει με μεγάλη λαχτάρα στο αεροδρόμιο να τον πάρουμε, με τη μητέρα και την αδελφή μου και, με το που τον είδα, απομακρύνθηκα για λίγο από κοντά τους και πέρασε από δίπλα μου και έφυγε, δεν με γνώρισε», αφηγήθηκε.