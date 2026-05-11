Κρήτη: Κλειστό το ΕΠΑΛ Μοιρών μετά το κρούσμα βακτηριακής μηνιγγίτιδας

Κλειστό για προληπτικούς λόγους θα παραμείνει σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, το ΕΠΑΛ Μοιρών στην Κρήτη, έπειτα από τον εντοπισμό κρούσματος βακτηριακής μηνιγγίτιδας, σύμφωνα με απόφαση του Δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κρούσμα αφορά μαθήτρια της Γ’ Λυκείου και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται καλή, ενώ έχει ήδη λάβει την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών. Η μαθήτρια, είχε παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματα την περασμένη Παρασκευή.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο δήμος Φαιστού, «η απόφαση για το κλείσιμο του σχολείου ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα προβλέπεται η άμεση απολύμανση όλων των χώρων της σχολικής μονάδας και η εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων».

Ο δήμος βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, προκειμένου να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την ασφαλή επαναλειτουργία του σχολείου.