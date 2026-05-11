Πρόεδρος ΕΟΔΥ: Σε μονάδα αρνητικής πίεσης ο 70χρονος – “Δεν έχει χανταϊό, έχει εκτεθεί σε κρούσμα”

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σε δηλώσεις που έκανε σχετικά με την επιχείρηση επαναπατρισμού του 70χρονου Έλληνα επιβάτη, που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», όπου ξέσπασε ο χανταϊός.

Μιλώντας σχετικά στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ ξεκαθάρισε αρχικά πως «δεν ο 70χρονος δεν έχει χανταϊό. Έχει απλά εκτεθεί σε θετικό κρούσμα. Είναι, επομένως, μία επαφή ασθενούς που έχει νοσήσει από χανταϊό και αποφασίστηκε από τους επιστήμονες και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου νόσων, όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο να θεωρηθούν επαφές υψηλού ρίσκου»

«Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών είναι απολύτως υγιείς, χωρίς να έχουν αναπτύξει το παραμικρό σύμπτωμα» δήλωσε ακόμη, συμπληρώνοντας πως: «Έτσι ακριβώς είναι και ο Έλληνας συμπολίτης μας. Δεν είχε ούτε έχει το παραμικρό σύμπτωμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτε αισθάνεται κάτι το ιδιαίτερο».

Τι είπε για την καραντίνα 45 ημερών

Αυτός ο ιός κολλάει εξαιρετικά δύσκολα, είπε ακόμη, εξηγώντας ότι δεν είναι εύκολο να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. «Τα πρώτα κρούσματα, δεν μεταδόθηκαν από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά επειδή (σ.σ. τα άτομα που κόλλησαν) πήγαν σε μία χωματερή στην Αργεντινή να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ώρα εκεί και πιθανώς εκτέθηκαν σε περιττώματα τρωκτικών, τα οποία ήταν μολυσμένα».

«Επειδή η κοινωνία πήρε ένα ”μάθημα” από τον κορονοϊό και παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα του χανταϊού, προκειμένου να φύγει η οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα κάποιος για όλον τον χρόνο επώασης της νόσου, δηλαδή 45 ημέρες, ώστε ακόμη και αν αναπτύξει την νόσο -κάτι που είναι πολύ μικρής πιθανότητας- να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας, στον ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης».

Σε μονάδα αρνητικής πίεσης ο Έλληνας επιβάτης

Μάλιστα, ο κ. Βασιλακόπουλος γνωστοποίησε για τον Έλληνα επιβάτη, ότι είναι «σε μονάδα αρνητικής πίεσης, σε δωμάτιο δηλαδή που ό,τι σταγονίδιο γεννιέται στην ατμόσφαιρα, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο γιατί η αρνητική πίεση το ρουφάει και εκμηδενίζει αυτόν τον κίνδυνο».

Όσον αφορά το εάν ο ιός μεταδίδεται ο πρόεδρος απαντά πως «υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί χανταϊοί. Ο ιός αυτός γενικά είναι παλιός, από τα μέσα τη δεκαετίας του 50 τον ξέρουμε. Στον κόσμο της Ευρώπης και της Ασίας δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στα περισσότερα στελέχη που υπάρχουν στην Αμερική και πάλι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Υπάρχει μόνο ένα στέλεχος, αυτό των Άνδεων που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά εξαιρετικά δύσκολα. Θέλει παρατεταμένη και στενή επαφή. Δηλαδή, σε ένα ανδρόγυνο που συμβιεί, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει μετάδοση. Με μία τυχαία επαφή ολιγόλεπτη στον δρόμο, η πιθανότητα μετάδοσης είναι πραγματικά μηδενική, ανέφερε ακόμη.

«Φάρμακο για τον χανταϊό δεν υπάρχει»

Τέλος, ο ίδιος επεσήμανε πως: «Oι υγειονομικές αρχές λαμβάνουν τρομερά αυστηρά μέτρα -υπερβολικά θα τα έλεγα για την σοβαρότητα-, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία».

«Φάρμακο για τον χανταϊό δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει και για τις περισσότερες ιώσεις. Έχουμε φάρμακα για ελάχιστες ιώσεις, καθώς συνήθως ο οργανισμός αντιμετωπίζει την ίωση από μόνος του» κατέληξε ο κ. Βασιλακόπουλος.