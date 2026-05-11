Κοζάνη: Απατεώνες πήραν λίρες, δολάρια και ευρώ από 79χρονη – Πρώτα την απείλησαν και μετά την κάλεσε δήθεν αστυνομικός

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, υπόθεση απάτης, που τελέσθηκε αρχές Ιουνίου του έτους 2025, σε βάρος 79χρονης , στην πόλη της Κοζάνης.

Για την υπόθεση αυτή ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 47χρονου , ο οποίος είχε το ρόλο του εισπράκτορα, ενώ αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη -3- συνεργών του, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα, η 79χρονη κατήγγειλε ότι, 8 Ιουνίου του 2025 δέχθηκε κλήση στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας της από άγνωστο άνδρα, ο οποίος απειλώντας για τη ζωή τη δική της και συγγενικού της προσώπου, απαίτησε από αυτήν να καταβάλει το χρηματικό ποσό των 80.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα άγνωστη γυναίκα επικοινώνησε μαζί της και αφού της προσποιήθηκε την αστυνομικό, την έπεισε να τοποθετήσει σε σακούλα 26 λίρες και τα χρηματικά ποσά των 5.750 δολαρίων και των 2.150 ευρώ και να την αφήσει σε προκαθορισμένο σημείο, πλησίον της οικίας της, την οποία όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση παρέλαβε 47χρονος.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των συνεργών του 47χρονου, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.