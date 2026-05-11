ΠΑΣΟΚ για ΣΥΡΙΖΑ: Προφανώς, δεν τους νοιάζει να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία

«Ο κ. Ζαχαριάδης, σήμερα, ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικός στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής του συνέντευξης στα “Παραπολιτικά”. Ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, που τελεί υπό διάλυση με τις ευλογίες του κ. Τσίπρα, έκανε σαφές ότι γνώμονας τους είναι να αντιπολιτεύονται την αξιωματική αντιπολίτευση», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Αναφέρει, ειδικότερα, ότι «ο κ. Ζαχαριάδης προχώρησε σήμερα σε μια πρωτοφανή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο του» και πως «μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας ισχυρίζονται πως για τα δεινά της κοινωνίας φταίει η αξιωματική αντιπολίτευση».

«Προφανώς, δεν τους νοιάζει να φύγει ο κ.Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι «όλοι πλέον καταλαβαίνουν ποιος είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ποιος το πολιτικό σωσίβιο του καταρρέοντος κ. Μητσοτάκη».

«Προφανώς, δεν θα τους ακολουθήσουμε στον κατήφορο», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ.

