Η Σία Κοσιώνη επισκέφτηκε τον ΣΚΑΪ για να αποχαιρετήσει τους συναδέλφους της

Στο Φάληρο και στα γραφεία του ΣΚΑΪ βρέθηκε πριν από λίγο η Σία Κοσιώνη σε μία προγραμματισμένη επίσκεψη. Η δημοσιογράφος πήγε στο κανάλι και στην αίθουσα σύνταξης του καναλιού, προκειμένου να χαιρετήσει τους συνεργάτες της, οι οποίοι της ετοίμασαν και μία μικρή έκπληξη. Παρόμοια εκδήλωση έγινε πριν από μερικές ημέρες και για τον αποχωρήσαντα Βασίλη Παπαδρόσο.



Στην μικρή συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα σύνταξης η ίδια μίλησε σε όλους και τους ευχαρίστησε για τα είκοσι χρόνια συνεργασίας και παράλληλα τους ευχήθηκε καλή συνέχεια. Τον λόγο πήρε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΣΚΑΪ, Γρηγόρης Δημητριάδης ο οποίος αποχαιρέτησε τη Σία Κοσιώνη με θερμά λόγια και ευχαριστίες και ακολούθησε ο διευθυντής του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ, Βασίλης Χιώτης, ο οποίος εκτός από συνεργάτης είναι και στενός φίλος της δημοσιογράφου. Οι δυο τους μάλιστα παρουσία και άλλων στελεχών παρέμειναν στο γραφείο του και συζήτησαν για λίγη ώρα.



Από σήμερα και για τις επόμενες δύο εβδομάδες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ θα εκφωνεί η Χριστίνα Βίδου, η οποία μετακινείται από την παρουσίαση του Σαββατοκύριακου για να την αντικαταστήσει ο Μάρκος Δεϊμέζης. Οι δύο δημοσιογράφοι μάλιστα έκαναν και μία ανάρτηση στο Instagram αγκαλιασμένες.



Δείτε την ανάρτηση

Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που η Σία Κοσιώνη πέρασε το κατώφλι του ΣΚΑΪ. Τις επόμενες εβδομάδες, εκτός απροόπτου θα ανακοινωθούν τα μελλοντικά πλάνα της και ο επόμενος σταθμός με τον οποίο θα συνεργαστεί.