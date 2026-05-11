Δημοσκόπηση: Στις 10,6 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Τι ποσοστά συγκεντρώνουν Τσίπρας και Καρυστιανού

Ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Alco που παρουσιάστηκε σήμερα (11/05/2026) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Alco διατηρεί ποσοστό 22,8% έναντι 12,2% του ΠΑΣΟΚ, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 12,9% για το άλλο κόμμα, την ώρα που ετοιμάζονται να τα προαναγγείλουν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.

Το 19% φτάνουν οι αναποφάσιστοι

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το 7% λέει πως είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει, 10% λέει αρκετά, 8% λέει λίγο και ένα 71% δηλώνει καθόλου.

Όσον αφορά την δεξαμενή των ψήφων ενός νέου κόμματος Τσίπρα αυτοί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνει το ΜέΡΑ25 και το ΠΑΣΟΚ.

Για την Μαρία Καρυστιανού πολύ πιθανό να την ψηφίσει λέει το 4%, αρκετά λέει το 11%, λίγο λέει το 15% και καθόλου το 65%.

Όσον αφορά την δεξαμενή των ψηφοφόρων φαίνεται πως αντλεί από τη Νίκη και την Ελληνική Λύση και σε χαμηλότερα επίπεδα από Πλεύση Ελευθερίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ.