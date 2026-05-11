MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Βίκυ Λέανδρος για Eurovision: Όταν δέχτηκα να συμμετέχω φέτος δε σκέφτηκα ότι θα γράψουν όλες οι εφημερίδες

|
THESTIVAL TEAM

H Βίκυ Λέανδρος παραχώρησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στη φετινή της συμμετοχή στον Α’ ημιτελικό της Eurovision.

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» και τα όσα είπε για τη Eurovision προβλήθηκαν τη Δευτέρα (11.05.2026). Η Βίκυ Λέανδρος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι της αρέσει πολύ ο Akylas.

«Για εμένα είναι κάτι πολύ ωραίο η Eurovision, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Την πρώτη φορά που τραγουδούσα για το Λουξεμβούργο ήμουν 15 χρονών και φέτος θα τραγουδήσω το ίδιο τραγούδι με τότε, το οποίο είναι το “L’amour est bleu”», ανέφερε αρχικά η Βίκυ Λέανδρος.

«Τη δεύτερη φορά που κέρδισα, η Eurovision μου άνοιξε όλες τις πόρτες του κόσμου. Έτσι μπόρεσα να κάνω μια διεθνής καριέρα» πρόσθεσε.

«Όταν δέχτηκα την πρόταση για να συμμετέχω στον φετινό διαγωνισμό δε σκέφτηκα ότι θα γράψουν όλες οι εφημερίδες σε όλο τον κόσμο. Τρέχω με τις συνεντεύξεις τώρα», είπε για τη συμμετοχή της στον Α’ ημιτελικό του φετινού διαγωνισμού τραγουδιού.

Όσο για την ελληνική συμμετοχή, η Βίκυ Λέανδρος υπογράμμισε: «Το τραγούδι είναι πολύ φρέσκο, πολύ χαρούμενο και ο Akylas είναι καλός τραγουδιστής. Είναι νέο παιδί και φρέσκο και πιστεύω μπορούμε να τον δούμε στις πρώτες θέσεις».

Eurovision 2026 Βίκυ Λέανδρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Mε προσθήκη ακινήτων το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα για το 2025

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Κοζάνη: Απατεώνες πήραν λίρες, δολάρια και ευρώ από 79χρονη – Πρώτα την απείλησαν και μετά την κάλεσε δήθεν αστυνομικός

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

ΟΗΕ: Προειδοποιεί για μείζονα επισιτιστική κρίση με τη διακοπή διέλευσης λιπασμάτων από τα Στενά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Κορινθία: Νεκρός ο 69χρονος που βρέθηκε με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο σπίτι του – Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Τραμπ: Το Ιράν μας κοροϊδεύει εδώ και 47 χρόνια, σε λίγο θα τους κοπεί το γέλιο

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Βίντεο σοκ: Η στιγμή που το αεροπλάνο στο Ντένβερ παρασύρει τον άνθρωπο κατά την διάρκεια της απογείωσης