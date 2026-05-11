Εντυπωσιακό βίντεο από την ανατίναξη των εκρηκτικών του θαλάσσιου drone στη Λευκάδα

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού που έγινε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, με την οποία εξουδετερώθηκαν από ειδικούς πυροτεχνουργούς ένα μέρος από τα 300 κιλά εκρηκτικών τα οποία βρίσκονταν σε βαρέλι στην πλώρη του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε από ψαράδες σε σπηλιά στην θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας την περασμένη Παρασκευή.



Στο βίντεο που δημοσίευσε το MEGA, προηγείται ένας εκκωφαντικός θόυρυβος και στη συνέχεια εκτινάσσεται μεγάλος όγκος νερού.



Περίπου 10 μέτρα από την ακτή, με εκρηκτικά τύπου ΤΝΤ, αν υπάρχει εκεί ένα βάθος τόσο μικρό και να βλέπουμε τέτοιο ωστικό κύμα καταλαβαίνουμε τι θα μπορούσε να συμβεί αν το drone με το σύνολο των εκρηκτικών του χτυπούσε κάποιον στόχο, αναφέρει ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος ε.α. του Λιμενικού.



Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ψάχνουν απαντήσεις πέρα από τη γη, αναφορικά με την προέλευση, την κατασκευή και το χειρισμό του θαλάσσιου drone, το οποίο εντοπίστηκε σε σπηλιά, στη Λευκάδα. Αν και πρόκειται εμφανώς για μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας ουκρανικής τεχνολογίας, εντούτοις τα υλικά κατασκευής του είναι διπλής χρήσης, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι μπορούν να εντοπιστούν και στο εμπόριο.