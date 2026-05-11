Αγαπηδάκη για χανταϊό: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, επεσήμανε πως «δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τον χανταϊό», ενώ υπογράμμισε ότι «η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας».

Ειδικότερα, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» στο ΕΡΤNEWS το πρωί της Δευτέρας (11/5) η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο θέμα του χανταϊού, τη μεταφορά του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius στη χώρα και στα μέτρα προφύλαξης που θα πρέπει να ακολουθήσουν όσοι ασχολούνται με αγροτικές εργασίες ή έρχονται σε επαφή με τρωκτικά.

Σχετικά με την κατάσταση του Έλληνα, που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου καταγράφηκαν τα κρούσματα του χανταϊού, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας τόνισε πως «ο άνθρωπος είναι ασυμπτωματικός, αλλά επειδή όλες οι επαφές που βρίσκονταν στο πλοίο θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου – υπό την έννοια ότι ενδέχεται κάποιος να εκδηλώσει συμπτώματα – για να είμαστε 100% βέβαιοι, βρίσκεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Είναι καλά στην υγεία του και σήμερα το πρωί μίλησα με τον καθηγητή κ. Τσιόδρα, ο οποίος τον παρακολουθεί. Είναι μια χαρά και θα παραμείνει εκεί για 45 ημέρες, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο».

Ο Έλληνας επιβάτης μεταφέρθηκε σήμερα στις 3 τα ξημερώματα από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας με αεροσκάφος C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας, και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου θα παραμείνει σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών για προληπτικούς λόγους σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Κατά τη διακομιδή του τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να φορούν τις ειδικές στολές. Στην αεροδιακομιδή συμμετείχαν ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής-διασώστης του ΕΚΑΒ, ενώ στο αεροσκάφος επέβαινε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος επιβλέπει την όλη διαδικασία.

Όπως σημείωσε η κ. Αγαπηδάκη, «στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία η επιχείρηση που στήθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την Πολεμική Αεροπορία, που ανταποκρίθηκαν άμεσα. Με ειδική πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους μετέβησαν στελέχη του ΕΚΑΒ, το οποίο επίσης θέλω να ευχαριστήσω, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ».

«Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας»

«Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας, ακριβώς για να είμαστε απολύτως βέβαιοι πως, ακόμη κι αν εκδηλώσει συμπτώματα τις επόμενες εβδομάδες – κάτι που θεωρείται μικρή πιθανότητα – θα είναι ασφαλής τόσο ο ίδιος όσο και οι άνθρωποι με τους οποίους έρχεται σε επαφή», υπογράμμισε η κ. Αγαπηδάκη.

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας τόνισε πως «δεν έχει καμία σχέση με την ευκολία μετάδοσης που είχε ο κορωνοϊός». «Ο χανταϊός των Άνδεων – αυτό είναι το συγκεκριμένο στέλεχος – είναι το μόνο στέλεχος hantavirus που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μόνο υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρέπει να υπάρχει παρατεταμένη και πολύ στενή επαφή με άνθρωπο που νοσεί, προκειμένου να υπάρξει μετάδοση. Άρα, να ξέρουμε ότι είμαστε σε εγρήγορση, έχουμε λάβει τα μέτρα μας και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας», είπε.

Μέτρα προφύλαξης για όσους ασχολούνται με αγροτικές εργασίες ή έρχονται σε επαφή με τρωκτικά

Τέλος, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι: «δεν πρέπει να πανικοβαλλόμαστε. Αυτό που έχει σημασία να γνωρίζει ο πολίτης είναι ότι όσοι ασχολούνται με αγροτικές εργασίες ή έρχονται σε επαφή με τρωκτικά πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης: να καθαρίζουν σωστά τους χώρους, να πλένουν τα χέρια τους, να φορούν γάντια και μάσκα όταν χρειάζεται και να αποφεύγουν την επαφή με περιττώματα τρωκτικών».