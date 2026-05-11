MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βρέθηκε άθικτο στο Ζεμενό Βοιωτίας το αυτοκίνητο των δραστών που λήστεψαν τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα

|
THESTIVAL TEAM

Στο Ζεμενό Βοιωτίας εντοπίστηκε άθικτο το αυτοκίνητο των δραστών που λήστεψαν τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα το πρωί της Δευτέρας (11/5).

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις ένοπλοι δράστες που χτύπησαν στις 10 το πρωί παρέμειναν μέσα στο κατάστημα σχεδόν μισή ώρα, περιμένοντας να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο.

Οι ληστές, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους (ο ένας φορούσε καπέλο, μάσκα και καρό πουκάμισο) και κρατούσαν βαρύ οπλισμό, εισέβαλαν στην τράπεζα λίγη ώρα μετά το άνοιγμα του καταστήματος.

Oι δράστες φέρονται να κινήθηκαν ψύχραιμα και οργανωμένα, δείχνοντας πως γνώριζαν ακριβώς τις διαδικασίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι δράστες περίμεναν περίπου 30 λεπτά έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χρονοκαθυστέρησης για το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου. Όταν τελικά απέκτησαν πρόσβαση στα χρήματα, άρπαξαν ποσό που σύμφωνα με τις  εκτιμήσεις ξεπερνά τις 200.000 ευρώ και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν με το αυτοκίνητο διαφυγής. Πληροφορίες αναφέρουν πως διέφυγαν προς Παρνασσό μέσω Αμφίκλειας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό τους, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού και στους δρόμους διαφυγής που πιθανότατα χρησιμοποίησαν μετά τη ληστεία.

Βοιωτία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ελληνόκτητο τάνκερ που μετέφερε ιρακινό πετρέλαιο πέρασε με κλειστούς πομπούς τα Στενά του Ορμούζ

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

“Καταβεβλημένος και γερασμένος”: Η εικόνα του Πούτιν στην Ημέρα Νίκης της Ρωσίας πυροδότησε νέες εικασίες για την υγεία του

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Νετανιάχου: Θέλουμε να απεξαρτηθούμε από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, ζει απομονωμένος σε καταφύγιο ο Χαμενεϊ

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Πώς κέρδισε ο Γερμανός τουρίστας αποζημίωση για τις ξαπλώστρες στο ξενοδοχείο στην Κω – “Ήταν όλες πιασμένες, δεν με άκουσαν”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τζόκερ 10/5/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης – Τα νούμερα που κερδίζουν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πόθεν έσχες του πρωθυπουργού για το οικονομικό έτος 2024 – Τι δήλωσε