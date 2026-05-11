Ο Τραμπ θέλει να κάνει τη Βενεζουέλα την 51η πολιτεία της Αμερικής

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ αποκάλυψε στο Fox News ότι σκέφτεται «σοβαρά» να κάνει τη Βενεζουέλα την 51η Πολιτεία των ΗΠΑ. Τον Μάρτιο είχε αναρτήσει στην πλατφόρμα Truth Social ένα χιουμοριστικό μήνυμα που αναφερόταν σε αυτήν την πιθανότητα: «Καλά πράγματα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα τον τελευταίο καιρό, μήπως βλέπει κανείς μια 51η Πολιτεία».

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες ωστόσο διαβεβαίωσε σήμερα, από τη Χάγη όπου βρίσκεται, ότι ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να γίνει η χώρα της η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι την έχει υπό τον έλεγχό του.

#11May | La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó las recientes declaraciones del presidente de EE UU, Donald Trump, en las que afirmó que está considerando "convertir a Venezuela en el estado número 51 del país norteamericano".



«Αυτό δεν θα το σκεφτόμασταν ποτέ επειδή, αν υπάρχει κάτι που έχουμε εμείς, οι Βενεζουελάνες και οι Βενεζουελάνοι, είναι ότι αγαπάμε την ανεξαρτησία μας, τους ήρωες και της ηρωίδες της ανεξαρτησίας μας», απάντησε η Ροντρίγκες όταν τη ρώτησε ένας δημοσιογράφος.