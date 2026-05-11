“Στο χιλιοστό”: Υπουργός άλλης χώρας πρότεινε το 2010 στο Eurogroup να πωληθεί η Ακρόπολη – Η αντίδραση Γιούνκερ

Επώδυνες μνήμες από την περίοδο που η Ελλάδα ήταν ένα βήμα πριν το μνημόνιο το 2009 και κατά την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ξεδιπλώνονται στο δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο χιλιοστό».

Το ντοκιμαντέρ των Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτωρίας Δενδρινού αποκαλύπτει το κλίμα καχυποψίας έως και εχθρότητας έναντι της Ελλάδας, όταν ανακοινώθηκε από τον διοικητή της ΤτΕ Γιώργο Προβόπουλο και τον τότε ΥΠΟΙΚ Γιώργο Παπακωνσταντίνου ότι το έλλειμμα θα κινείται πάνω από το 12%. Ήταν η εποχή που ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ δήλωνε: «The game is over».

«Σοκαριστήκαμε, το μέγεθος ήταν σοκαριστικό, έδειχνε ότι η ελληνική κυβέρμηση δεν ήταν ειλικρινής» είπε μιλώντας στην εκπομπή

ο Κλάους Ρέγκλινγκ, προσθέτοντας ότι «από εκεί και πέρα χάνεται η εμπιστοσύνη».

Μιλώντας στην εκπομπή, ο Γιούνκερ τονίζει ότι ήταν όντως μεγάλο λάθος της ελληνικής κυβέρνησης να κάνουν τους εταίρους να πιστεύουν ότι πάνε καλά τα πράγματα καθώς πλέον, η Ελλάδα δεν ήταν αξιόπιστη κι έτσι μπορούσε να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Αποκάλυψε μάλιστα ότι μία υπουργός Οικονομικών άλλης χώρας είχε προτείνει σε συνεδρίαση του Eurogroup να… πωληθεί η Ακρόπολη. «Της είπα να το βουλώσει, της είπα σκάσε!» είπε ο Γιούνκερ.

Η κάμερα μπαίνει στις πρώτες, κρίσιμες ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2015 – στη στιγμή που οι προεκλογικές εξαγγελίες συγκρούονται με την ωμή πραγματικότητα των δημόσιων οικονομικών. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η εικόνα είναι σοκαριστική. Τα διαθέσιμα του Δημοσίου δεν επαρκούν για τις υποχρεώσεις που έρχονται. Η χώρα έχει μόλις 1,6 δισ. ευρώ στο ταμείο και μπροστά της πολλαπλάσιες πληρωμές. «Ήταν τρόμος», θυμάται η τότε Γενική Διευθύντρια Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής, Σταυρούλα Μηλιάκου, περιγράφοντας τη στιγμή που το ενδεχόμενο να μην πληρωθούν μισθοί και συντάξεις παύει να είναι θεωρητικό σενάριο και γίνεται άμεση απειλή.

Ο Ζαν Κλωντ Γιούνκερ, όταν υποδέχθηκε στις Βρυξέλλες τον νέο πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, φρόντισε να δείξει, όπως λέει ο ίδιος φιλικότητα και ότι «δεν υποδεχόμασταν έναν εχθρό». Αποκάλυψε μάλιστα τον διάλογο που είχε με τον κ. Τσίπρα όταν μείνανε δυο τους. «Μου είπε, ξέρετε, εξελέγην με ποσοστό 36% κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από τους εταίρους μας” Τότε του απάντησα: Αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Εγώ αν είχα ποτέ τέτοιο πρόγραμμα όπως αυτό που που υποχέθηκες προεκλογικά στην Ελλάδα θα είχα 80%, οπότε το 36% είναι μάλλον χαμηλό».

«Είχα την εντύπωση πως έρχονταν σαν τους επαναστάτες από τα οδοφράγματα»