Η πολλή δουλειά οδηγεί στην παχυσαρκία, δείχνει νέα μελέτη – Ποια είναι η λύση

Η πολύωρη και πολυήμερη απασχόληση μπορεί να οδηγήσει στην παχυσαρκία, ενώ η μείωση των ημερών απασχόλησης μπορεί να ωφελεί το σωματικό βάρος, σύμφωνα με νέα, διεθνή μελέτη.

Επιστήμονες από την Αυστραλία ανέλυσαν στοιχεία της περιόδου 1990-2022 που αφορούσαν 33 χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Τα στοιχεία αφορούσαν την απασχόληση και την συχνότητα της παχυσαρκίας.

Όπως διαπίστωσαν, σε χώρες όπου η εβδομαδιαία απασχόληση είναι ιδιαιτέρως υψηλή, είναι υψηλά και τα ποσοστά της παχυσαρκίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι ΗΠΑ, το Μεξικό και η Κολομβία. Μάλιστα η συσχέτιση αυτή παρατηρήθηκε μολονότι άλλες χώρες (π.χ. στη Βόρεια Ευρώπη) έχουν κατά μέσον όρο μεγαλύτερη ημερήσια κατανάλωση ενέργειας (θερμίδων) και λιπαρών.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι αν μειωνόταν κατά 1% το ετήσιο ωράριο εργασίας, θα μειωνόταν κατά 0,16% ο αριθμός των ανθρώπων με παχυσαρκία. Και αυτό διότι η υπερβολική εργασία, ιδίως σε γραφεία, περιορίζει τον χρόνο για άσκηση.

Ταυτοχρόνως, «το αδιάκοπο στρες ευνοεί τη συσσώρευση σωματικού λίπους, ιδίως σε επαγγέλματα με μειωμένη δαπάνη ενέργειας», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Dr Pradeepa Korale-Gedara, από το Πανεπιστήμιο του Κουήνσλαντ.

Όπως εξήγησε, το στρες διεγείρει την έκκριση κορτιζόλης που ευνοεί την αποθήκευση λίπους στο σώμα. Αντιθέτως, «όταν οι άνθρωποι έχουν πιο ισορροπημένη ζωή, έχουν μια καλύτερη ζωή. Έχουν λιγότερο στρες, μπορούν να εστιάσουν περισσότερο στην υγιεινή διατροφή και είναι πιο δραστήριοι», πρόσθεσε.

Η μελέτη

Η νέα μελέτη θα παρουσιασθεί στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παχυσαρκίας (ECO 2026), που αρχίζει αύριο στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέτασαν οι ερευνητές, η μέση πρόσληψη θερμίδων και λίπους σε κάθε χώρα δεν συσχετίζεται πολύ καλά με τα εθνικά ποσοστά παχυσαρκίας.

Παραδείγματος χάρη, η πρόσληψη θερμίδων και λίπους ήταν πολύ χαμηλότερη στη Λατινική Αμερική απ’ ό,τι σε ευρωπαϊκές χώρες όπως οι:

Νορβηγία

Ισπανία

Γαλλία

Δανία

Αυστρία

Ωστόσο η παχυσαρκία είναι πολύ συχνότερη σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Υπάρχει επίσης τεράστια διακύμανση στα ποσοστά της ανάμεσα στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ. Το υψηλότερο ποσοστό (σχεδόν 42%) το έχουν οι ΗΠΑ. Το χαμηλότερο (5,54%) η Ιαπωνία.

Η παχυσαρκία είναι πολύ συχνή (πάνω από 30% του πληθυσμού) και σε άλλες χώρες, όπως η Χιλή, το Μεξικό και η Νέα Ζηλανδία. Αντιθέτως, αρκετές χώρες της Βορείου και Δυτικής Ευρώπης διατηρούν ποσοστά κάτω από 20%.

Πολλές από αυτές όμως έχουν και χαμηλό ετήσιο ολικό αριθμό ωρών απασχόλησης. Έτσι, οι ώρες απασχόλησης κάθε χρόνο είναι:

1.340 στη Γερμανία

1.422 στη Νορβηγία και στο Βέλγιο

1436 στη Σουηδία

1.450 στην Ολλανδία

Στις ΗΠΑ όμως είναι πολύ περισσότερες: ανέρχονται σε 1.811. Αντίστοιχα:

Στην Κολομβία είναι 2.282

Στο Μεξικό 2.226

Στην Κόστα Ρίκα 2.149

Στην Χιλή 1.966

Στο Ισραήλ 1.891

Τα ευρήματα αυτά δεν αποδεικνύουν σχέση αιτίας-αποτελέσματος, τονίζουν οι ερευνητές. Υποδηλώνουν όμως πως υπάρχει κάποια συσχέτιση. Είναι όμως πιθανό να αναθερμάνουν τη συζήτηση για τετραήμερη εργασία, καθώς κάτι τέτοιο θα επέτρεπε καλύτερη ποιότητα ζωής και πιθανώς λιγότερη παχυσαρκία.

Πηγή: iatropedia.gr