ΠΑΟΚ: Γιακουμάκης και Σάντσες προπονήθηκαν ενόψει ΑΕΚ

Με δύο σημαντικές επιστροφές θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν, στη μάχη για την εξασφάλιση του εισιτηρίου που οδηγεί στα προκριματικά του UEFA Champions League.

Οι Γιακουμάκης και Σάντσεζ προπονήθηκαν σε κανονικούς ρυθμούς και τέθηκαν στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει των κρίσιμων ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Λίγες ώρες μετά το τέλος της μάχης κόντρα στον Ολυμπιακό στον Πειραιά, παίκτες και τεχνικό επιτελείο συγκεντρώθηκαν στη Νέα Μεσημβρία και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για τη μάχη με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας.

Η προπόνηση της Δευτέρας (11.05) περιελάμβανε δουλειά στο γυμναστήριο και την πισίνα για όσους βρέθηκαν στην αρχική 11άδα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και προπόνηση στο γήπεδο για τους υπόλοιπους, με προθέρμανση, rondo, παιχνίδια κατοχής και δίτερμα για τους υπόλοιπους.

Οι Γιώργος Γιακουμάκης και Χόρχε Σάντσεζ προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, ενώ οι Μαντί Καμαρά και Ντέγιαν Λόβρεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Τρίτη (12.05) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00.

