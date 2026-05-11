MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μαίρη Αργυριάδου: Δεν θα αισθανθώ ανταγωνιστικά επειδή κάποιος άλλος πήρε τη δουλειά, χαίρομαι για τον Νίκο Μουτσινά

|
THESTIVAL TEAM

Η Μαίρη Αργυριάδου αποκάλυψε στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα στο OPEN πως πέρασε δοκιμαστικό για την παρουσίαση του «Lingo» που τελικά ανέλαβε ο Νίκος Μουτσινάς.

Ειδικότερα, η Μαίρη Αργυριάδου εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “ήταν πολύ ωραίο και πάρα πολύ τιμητικό που με σκέφτηκε το κανάλι μου για το Lingo. Γιατί σε τοποθετεί εκεί που αισθάνεσαι ότι μπορεί να είσαι. Ήταν πολύ ωραίο και το χάρηκα πάρα πολύ”.

“Να σας πως και κάτι. Δοκιμαστικά, το ξέρετε όλοι σας, κάνουμε όλοι και έχουμε περάσει όλοι απ’ αυτή τη δοκιμασία. Αυτό είναι και το σωστό. Δεν είμαι απ’ τους ανθρώπους που, αν δεν πάρουν μια δουλειά, ούτε θα τα βάψω μαύρα ούτε θα αισθανθώ ότι είμαι λιγότερη από το πρότζεκτ το οποίο δεν πήρα”.

“Ούτε θα αισθανθώ ανταγωνιστικά με τον άνθρωπο που το πήρε. Χαίρομαι πάρα πολύ για τον Νίκο (σ.σ. Μουτσινά), γιατί τον γουστάρω πάρα πολύ και θεωρώ ότι το κάνει και τέλεια” συμπλήρωσε, επίσης, η Μαίρη Αργυριάδου στην “Ψυχαγωγία Κυριακάτικα” του Θανάση Πάτρα

Μαίρη Αργυριάδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

“Δεν έγινα μάνα”: Η προσωπική εξομολόγηση της Ρένας Δούρου για τη Γιορτή της Μητέρας

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 14 ώρες πριν

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Χειρόγραφο σημείωμα προς την οικογένεια του αδικοχαμένου Νικήτα στην Κρήτη – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη για το οικονομικό έτος 2024 – Τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Κυρανάκης για Τέμπη: Αν τέσσερις συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι έκαναν σωστά τη δουλειά τους, θα είχαν σωθεί 57 ζωές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Ανδρουλάκης για Πόθεν Έσχες: Από λάθος του λογιστή δεν δηλώθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό

MEDIA NEWS 35 λεπτά πριν

Ατύχημα για τον Σταύρο Φλώρο στο Survivor – Οι πρώτες πληροφορίες