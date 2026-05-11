Μαίρη Αργυριάδου: Δεν θα αισθανθώ ανταγωνιστικά επειδή κάποιος άλλος πήρε τη δουλειά, χαίρομαι για τον Νίκο Μουτσινά

Η Μαίρη Αργυριάδου αποκάλυψε στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα στο OPEN πως πέρασε δοκιμαστικό για την παρουσίαση του «Lingo» που τελικά ανέλαβε ο Νίκος Μουτσινάς.

Ειδικότερα, η Μαίρη Αργυριάδου εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “ήταν πολύ ωραίο και πάρα πολύ τιμητικό που με σκέφτηκε το κανάλι μου για το Lingo. Γιατί σε τοποθετεί εκεί που αισθάνεσαι ότι μπορεί να είσαι. Ήταν πολύ ωραίο και το χάρηκα πάρα πολύ”.

“Να σας πως και κάτι. Δοκιμαστικά, το ξέρετε όλοι σας, κάνουμε όλοι και έχουμε περάσει όλοι απ’ αυτή τη δοκιμασία. Αυτό είναι και το σωστό. Δεν είμαι απ’ τους ανθρώπους που, αν δεν πάρουν μια δουλειά, ούτε θα τα βάψω μαύρα ούτε θα αισθανθώ ότι είμαι λιγότερη από το πρότζεκτ το οποίο δεν πήρα”.

“Ούτε θα αισθανθώ ανταγωνιστικά με τον άνθρωπο που το πήρε. Χαίρομαι πάρα πολύ για τον Νίκο (σ.σ. Μουτσινά), γιατί τον γουστάρω πάρα πολύ και θεωρώ ότι το κάνει και τέλεια” συμπλήρωσε, επίσης, η Μαίρη Αργυριάδου στην “Ψυχαγωγία Κυριακάτικα” του Θανάση Πάτρα