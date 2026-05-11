Κυρανάκης για Τέμπη: Αν τέσσερις συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι έκαναν σωστά τη δουλειά τους, θα είχαν σωθεί 57 ζωές

«Επιχειρησιακά υπεύθυνοι εκείνο το μοιραίο βράδυ ήταν τέσσερις συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, όπως την έκαναν δεκαετίες πριν από αυτούς άλλοι και όπως την έκαναν και την κάνουν σωστά τη δουλειά τους άνθρωποι μετά από αυτούς, δεν θα είχαμε θρηνήσει θύματα εκείνο το βράδυ στα Τέμπη και θα είχαν σωθεί 57 ζωές», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφερόμενους στους λόγους που το ελληνικό δημόσιο παραστέκεται στην υποστήριξη της κατηγορίας για τέσσερις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους στη δίκη των Τεμπών.

«H στάση του ελληνικού δημοσίου στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας», ήταν το αντικείμενο επίκαιρης ερώτησης που απηύθυνε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και η οποία συζητήθηκε νωρίτερα σήμερα στην Ολομέλεια.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι στη δίκη για τα Τέμπη, το Ελληνικό Δημόσιο εμφανίσθηκε και δήλωσε, με εντολή του αναπληρωτή υπουργού, παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας μόλις στις 27/4/2026, μόνον εναντίον τεσσάρων (4) κατηγορουμένων από τους συνολικά τριάντα έξι (36) και, ειδικότερα, εναντίον των τριών (3) σταθμαρχών και του εποπτεύοντος αυτούς.

«Εσείς ξυπνήσατε την Παρασκευή 20 Μαρτίου, την τελευταία μέρα πριν την έναρξη της δίκης, και δώσατε εσείς προσωπικά, με δικό σας έγγραφο, εντολή να δηλωθεί παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας, μόνο κατά των τριών σταθμαρχών και του επόπτη τους. Δηλαδή δεν συμπεριλάβατε στην υποστήριξη της κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου, τους άλλους 32 κατηγορούμενους», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και σημείωσε ότι με αυτό τον τρόπο αποκλείονται από την παράσταση κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου η Hellenic Train, η ΕΡΓΟΣΕ, στην οποία είναι «ένα σωρό πρόσωπα» που συνδέονται με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή η κυβέρνηση αποφάσισε αυτά τα πρόσωπα να τα απαλλάξει με το συγκεκριμένο έγγραφο.

Στο κλίμα αυτό, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε τον κ. Κυρανάκη να απαντήσει αν υπάρχει Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, αν συζητήθηκε αυτό το θέμα στην κυβέρνηση και αν δόθηκε σχετική εντολή από τον πρωθυπουργό. «Αυτή είναι η επίσημη απόφαση της κυβέρνησης; Να αθωώσει στο δικαστήριο αυτό τους τριάντα δύο κατηγορουμένους;», είπε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Γίνεται σαφές ότι θέλετε να αποτελείτε το κεντρικό πρόσωπο αυτής της δίκης και να έχετε τα φώτα πάνω σας», σχολίασε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και τόνισε ότι δεν δικάζει το δημόσιο, δεν βγάζει απόφαση, δεν αθωώνει, ούτε και αποφασίζει για την ενοχή. «Το δημόσιο είναι διάδικος στη δίκη αυτή. Και όπως και άλλοι διάδικοι έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά άλλων κατηγορουμένων, έτσι και το δημόσιο έχει κάνει επιλογή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι λαμβάνουμε κάποια απόφαση εμείς, ως κυβέρνηση ή ως ελληνικό δημόσιο, για το αν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι αθώοι ή ένοχοι. Θα το κρίνει αυτό το δικαστήριο. Εμείς θα σεβαστούμε κάθε απόφαση ελληνικών δικαστηρίων και το αποδεικνύουμε στην πράξη, καθώς δεν ασκούμε ένδικα μέσα για να ταλαιπωρούνται οι συγγενείς», είπε ο Κώστας Κυρανάκης και πρόσθεσε:

«Θέλετε κυρία Κωνσταντοπούλου να ξεχάσουν οι πάντες ότι το σύστημα τοπικού χειρισμού εκείνο το βράδυ λειτουργούσε και δεν έχει εξηγηθεί, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, για ποιο λόγο απενεργοποιήθηκε. Γιατί αν λειτουργούσε το σύστημα τοπικού χειρισμού, το οποίο ήταν λειτουργικό, και το διαπίστωσε ο εισαγγελέας εκείνο το βράδυ δεν θα είχαν πεθάνει άνθρωποι. Θέλετε να ξεχάσει ο κόσμος ότι εκείνο το βράδυ, έφυγαν νωρίτερα από τη βάρδια τους. Θέλετε να ξεχάσει ο κόσμος ότι παρότι έφυγαν νωρίτερα από τη βάρδια τους, επέστρεψαν την άλλη μέρα για να σβήσουν με μπλάνκο το βαρδιολόγιο που ήταν γραμμένο σε χαρτί. Θέλετε να ξεχάσει ο κόσμος ότι πήγαν να σβήσουν τις κανονικές τους βάρδιες με μπλάνκο, ότι κάποιοι πήγαν και ζήτησαν πλαστές αναρρωτικές άδειες για να δικαιολογήσουν την απουσία τους».

“Η κ. Κωνσταντοπούλου”, επέμεινε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Mεταφορών, “κάνει ό,τι μπορεί τα τελευταία τρία χρόνια για να ξεχάσει η ελληνική κοινωνία, τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ”.

«Έχουν πολιτικές ευθύνες κι άλλοι άνθρωποι; Και άλλες διοικήσεις; Ναι, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, γι΄αυτό είχαμε και παραιτήσεις. Την επιχειρησιακή ευθύνη όμως θέλετε η ελληνική κοινωνία να την ξεχάσει, να τη διαγράψει από τη μνήμη της», είπε ο κ. Κυρανάκης και σημείωσε ότι τα πραγματικά περιστατικά, αναφέρονται στη δικογραφία.

Ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε, παράλληλα, ότι το ελληνικό δημόσιο έχει παραιτηθεί από την άσκηση ενδίκων μέσων «για να σταματήσει η ταλαιπωρία των συγγενών που έχουν δικαιωθεί σε πρώτο βαθμό» και το κάνει αυτό «ασχέτως της ορθότητας οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης. Οι πρώτες αποζημιώσεις έχουν δοθεί και η διάθεση μας είναι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτές τις οικογένειες, που ο πόνος τους δεν ξεπερνιέται ποτέ».

Ο κ. Κυρανάκης νωρίτερα είχε κληθεί σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη με αντικείμενο «τα σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, διαφάνειας και αξιοκρατίας στην επιλογή σταθμαρχών και κλειδούχων του ΟΣΕ».

Τα ψυχομετρικά τεστ για σταθμάρχες και κλειδούχους

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να απαντήσει «με ποια συγκεκριμένη αιτιολογία αφενός καταργήθηκαν, με την προκήρυξη 1/2022 του Ο.Σ.Ε. σε εξέλιξη, οι προσωρινοί πίνακες και το δικαίωμα ένστασης των υποψηφίων και, αφετέρου, επιβλήθηκαν εκ των υστέρων ψυχομετρικά τεστ εκτός όρων προκήρυξης, χωρίς δημοσιοποίηση κριτηρίων, ορίων επιτυχίας, μεθοδολογίας αξιολόγησης και ατομικών αποτελεσμάτων, καθώς και χωρίς διασφάλιση διαφάνειας και εποπτείας της διαδικασίας». Η προκήρυξη αφορούσε προσλήψεις, μεταξύ άλλων, και σταθμαρχών και κλειδούχων. Μετά το 2024 ξεκίνησαν οι πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων, οι εξετάσεις γίνονταν από επιτροπές, στις οποίες συμμετείχαν και εργαζόμενοι και σύμβουλοι του ΑΣΕΠ. Τον Ιούνιο αναρτήθηκαν οι πίνακες των επιτυχόντων. Τον Αύγουστο του 2025 έλαβαν έγγραφα οι επιτυχόντες, αλλά τον Φεβρουάριο του 2026 δέχθηκαν μέηλ ότι πρέπει να περάσουν από ψυχομετρικά τεστ και, όπως είπε ο βουλευτής, το αποτέλεσμα ήταν επιτυχόντες των εξετάσεων να μάθουν ότι κόβονται στα ψυχομετρικά τεστ, τα οποία διενεργήθηκαν από εταιρεία που πήρε την διενέργεια των ψυχομετρικών τεστ με απευθείας ανάθεση και μάλιστα η εξέταση έγινε χωρίς την παρουσία του ΑΣΕΠ.

«Η ερώτηση έγινε κατόπιν παρέμβασής σας ή εν πάση περιπτώσει απόπειρα παρέμβασής σας για προσωπικό αίτημα αιτούντος στον ΟΣΕ. Έχετε ζητήσει, ως βουλευτής, να παρέμβετε για συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να προσληφθεί στον ΟΣΕ. Για να είμαστε νόμιμοι και καθαροί», αντέτεινε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και τόνισε ότι είναι νόμιμη και επιβεβλημένη αυτή η διαδικασία με το ν. 5220/2025, με τον οποίο επιβλήθηκαν ψυχομετρικά τεστ σε νεοπροσληφθέντες, «ώστε να υπάρχει μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας ότι σε θέσεις πρώτης γραμμής, σε θέσεις που ρυθμίζουν κυκλοφορία στα τρένα, μπαίνουν άνθρωποι κατάλληλοι, που έχουν την ετοιμότητα να διαχειριστούν συνθήκες πιεστικές ψυχολογικά και χρονικά, και μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια λειτουργία κρίσιμη από την οποία κρίνονται και ζωές ανθρώπων».

Ο κ. Κυρανάκης είπε ότι όντως υπήρξαν επιτυχόντες, με βάση τα τυπικά κριτήρια, με βάση τα χαρτιά τους, ενδεχομένως όμως να κρίθηκαν ακατάλληλοι, μετά τα ψυχομετρικά τεστ. «’Αρα έρχεστε εδώ και ρωτάτε τι; Αν κάποιος κρίθηκε ακατάλληλος στα ψυχομετρικά τεστ και άρα ακατάλληλος να διαχειριστεί κυκλοφορία τρένων, υπό πίεση, έρχεστε και μου λέτε να παραβλέψουμε αυτή τη διαδικασία και να τον προσλάβουμε; Αυτό μου λέτε;» σχολίασε ο κ. Κυρανάκης.

«Δεν είναι ένας. Είναι τουλάχιστον δέκα. Και βέβαια ενδιαφέρθηκα, όχι για έναν, αλλά για δέκα, που μου έδειξαν ότι ήταν επιτυχόντες, αλλά ο ΟΣΕ δεν τους απάντησε αν είναι νόμιμο που δεν προχωρά η πρόσληψή τους και δεν τους απαντά ο ΟΣΕ σε τι κόπηκαν στα ψυχομετρικά τεστ», ανέφερε ο Βασίλης Κόκκαλης και κάλεσε τον αναπληρωτή υπουργό να απαντήσει γιατί δεν παρίστατο στα ψυχομετρικά τεστ, εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ. «Παίρνετε με μπλοκάκια κόσμο; Παίρνετε. Γιατί δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία του ΑΣΕΠ μέχρι τέλους;», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και άφησε αιχμές ότι η εταιρεία που έκανε τα ψυχομετρικά τεστ έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσληφθούν τα «γαλάζια» παιδιά σε μια διαδικασία ρουσφετολογική.

«Μάλλον μπερδεύεστε. Ρουσφέτι πήγατε να κάνετε εσείς. Εσείς ζητήσατε και ζητάτε και σήμερα εδώ στην ολομέλεια, να προσληφθούν άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν περάσει στις εξετάσεις. Ζητάτε για σταθμάρχη; Για κλειδούχο; Ο οποίος ενδεχομένως έχει κοπεί στα ψυχομετρικά τεστ, να προσληφθεί επειδή είχε τα τυπικά κριτήρια; Είναι εγκληματικό αυτό που κάνετε κύριε Κόκκαλη», απάντησε ο Κώστας Κυρανάκης.

Ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε επίσης πρέπει να υπάρχουν δικλείδες στην επιλογή ανθρώπων, που θα πρέπει να διαχειριστούν συνθήκες υπό πίεση. «Έρχεται, δηλαδή, βουλευτής του κοινοβουλίου, μετά τα Τέμπη, και λέει γιατί κόπηκαν τυπικά επιτυχόντες, που ενδεχομένως να έχουν αποτύχει στα ψυχομετρικά τεστ», σχολίασε ο αναπληρωτής υπουργός και πρόσθεσε ότι το πρότυπο των ψυχομετρικών τεστ έχει καταρτιστεί σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ