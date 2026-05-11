Τραμπ: Εξετάζω την επανεκκίνηση της “Επιχείρησης Ελευθερία” για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν φαίνεται ότι εκνευρίσει σε σημαντικό βαθμό τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για ακόμα μια φορά βάζει στο στόχαστρο τα Στενά του Ορμούζ για να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια σημερινής (11.05.2026) τηλεφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, ότι σκέφτεται να επανεκκίνησει την «Επιχείρηση Ελευθερία» για την διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά ότι τίθεται σε ισχύ η «Επιχείρηση Ελευθερία» την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο στη συνέχεια την έβαλε «στον πάγο» λόγω των υπό εξέλιξη ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ισλαμική Δημοκρατία.

President Trump told Fox News he is considering reviving Project Freedom, adding that U.S. naval escorts through the Strait of Hormuz would be only one component of a broader military operation. pic.twitter.com/RgLfVVRomi — Open Source Intel (@Osint613) May 11, 2026

Την ίδια στιγμή, η Λιθουανία προτείνει την αποστολή στρατευμάτων για να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ.

Το κρατικό συμβούλιο άμυνας, υπό την προεδρία του προέδρου της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, ανέφερε σε πρόταση προς το κοινοβούλιο ότι η χώρα θα μπορούσε να στείλει έως και 40 στρατιώτες στην περιοχή.

Σύμφωνα με το λιθουανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο LRT, το συμβούλιο δήλωσε ότι ενέκρινε την ανάπτυξη «λιθουανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων για να συμμετάσχουν μαζί με συμμάχους σε διεθνείς επιχειρήσεις θαλάσσιας ασφάλειας που διασφαλίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην περιοχή».

Αυτό συμβαίνει καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν μια συνάντηση με περισσότερους από 40 υπουργούς Άμυνας για να συζητήσουν σχέδια για την προστασία της ναυτιλίας στην βασική διαδρομή εξαγωγών.