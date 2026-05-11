Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς στη Νίκαια της Γαλλίας

THESTIVAL TEAM

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους  και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε τη Δευτέρα (11/5) στη συνοικία Μουλέν της Νίκαιας στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα άνοιξαν πυρ αδιακρίτως στην κεντρική πλατεία της περιοχής. Μετά τους πυροβολισμούς, οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο και διέφυγαν.

Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, ενώ όλα τα σχολεία της περιοχής, τέθηκαν προσωρινά σε κατάσταση lockdown για λόγους ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο δήμαρχος της Νίκαιας Ερίκ Σιοτί, ο οποίος μετέβη στο σημείο της επίθεσης, έκανε λόγο για «νέα τρομακτική ανταλλαγή πυροβολισμών» στην πόλη.

Όπως σημειώνουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, αυτή είναι η τρίτη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες που σημειώνονται πυροβολισμοί στην πόλη.

Γαλλία Πυροβολισμοί

