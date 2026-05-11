MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (11/05/2026) στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καθώς αεροσκάφος υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση.

Όπως μεταδίδει το newsit.gr, αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος πραγματοποίησε ένα αεροσκάφος της Lufthansa, με το προσωπικό και τους επιβάτες να είναι καλά στην υγεία τους.

Η πτήση 1753 της Lufthansa, με προορισμό το Μόναχο, επέστρεψε εκτάκτως στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά την απογείωσή της, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί στις 18:19, ενώ περίπου στις 18:35 το πλήρωμα ενημέρωσε τους επιβάτες ότι απαιτείται άμεση επιστροφή στην Αθήνα για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα, ωστόσο αμέσως μετά το πλήρωμα καμπίνας προχώρησε σε διαδικασία έκτακτης εκκένωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονου από την Τρίπολη

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την απάντηση του Ιράν: “Εντελώς απαράδεκτη η πρόταση τους”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Μάριος Ηλιόπουλος: Πίστευα ακράδαντα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ξεκινάει μία νέα μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ζάκυνθος: Διασωληνωμένη 20χρονη Βρετανίδα, παρασύρθηκε από μηχανάκι στον Λαγανά

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στην εκπομπή μετά τη γέννηση της κόρης της: “Έχω γυρίσει διαφορετική, δεν περιγράφονται με λέξεις όσα ένιωσα”

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Eurovision: Η εντυπωσιακή εμφάνιση που έκανε ο Akylas στο τιρκουάζ χαλί – Δείτε βίντεο