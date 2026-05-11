Ξεχώρισε η συμμετοχή του ΚΘΒΕ στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου

Έντονη και διαδραστική ήταν η παρουσία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης από την Πέμπτη 7 έως την Κυριακή 10 Μάϊου, με τιμώμενη χώρα τη Βουλγαρία.

Πλήθος κόσμου επισκέφθηκε και φέτος το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες του θεάτρου και να προμηθευτούν τις εκδόσεις του και συλλεκτικά είδη από θεατρικές παραστάσεις. Το ΚΘΒΕ, επίσης, οργάνωσε αλλά και συμμετείχε σε εκδηλώσεις που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Στην εκδήλωση με τίτλο «Παρουσίαση της εκδοτικής δραστηριότητας του ΚΘΒΕ» παρουσιάστηκε η εκδοτική δραστηριότητα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που έχει στόχο να προάγει τη θεατρολογική έρευνα. Όπως εξήγησαν οι ομιλητές:Mike Rafail, Graphicdesigner, Photographer, Founder of Thatlongblackcloud, Κωνσταντίνος Φυλάτος, Εκδότης και Στέλλα Παπαδημητρίου, Δραματολόγος ΚΘΒΕ, τα προγράμματα των παραστάσεων παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τα έργα και τους συγγραφείς τους. Επιδιώκεται η ύλη τους να είναι πρωτότυπη περιλαμβάνοντας κείμενα που δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Τα τελευταία χρόνια γίνεται συστηματική προσπάθεια να εμπλουτίζονται τα προγράμματα των παραστάσεων με αδημοσίευτα θεατρικά έργα και πρωτότυπες μεταφράσεις.

Οι συγγραφείς Χρήστος Χαρτοματσίδης και Δήμητρα Μήττα μίλησαν για τα θεατρικά έργα Βούλγαρων Συγγραφέων τα οποία παραστάθηκαν στο ΚΘΒΕ από το 1986 έως σήμερα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τη φετινή τιμώμενη χώρα, τη Βουλγαρία. Οι ηθοποιοί του ΚΘΒΕ Φωτεινή Τιμοθέου, Γιώργος Σφυρίδης και Χρίστος Νταρακτσής και η Ροδή Στεφανίδου διάβασαν αποσπάσματα από τα έργα.

Οι μικροί επισκέπτες της Έκθεσης συμμετείχαν με ενθουσιασμό στην εκδήλωση που έγινε, στο πλαίσιο της παιδικής – εφηβικής – εκπαιδευτικής γωνιάς, με τίτλο «Στο τότε ή στο σήμερα;»., με τις θεατροπαιδαγωγούς του ΚΘΒΕ Ματίνα Παγουλάτου και Μαίρη Χατζηαγγελίδου.

Επίσης ο ηθοποιός του ΚΘΒΕ Δημήτρης Καρκότης διάβασε ποιήματα του Νίκου Κωνσταντινίδη σε εκδήλωση της Ένωσης Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης.