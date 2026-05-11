Σοφία Μουτίδου: Αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν δέχτηκα ποτέ να είμαι σε κριτική επιτροπή

Με αφορμή τα όσα έγιναν στο J2US με τον Σταμάτη Φασουλή και τον Χάρη Λεμπιδάκη, η Σοφία Μουτίδου εξέφρασε στο Real View την άποψή της για τους ηθοποιούς που αναλαμβάνουν θέσεις σε κριτικές επιτροπές.

«Εγώ νιώθω μια ενοχή της επιτροπής, σε όλα τα παιχνίδια», είπε αρχικά η Σοφία Μουτίδου.

Η Σοφία Μουτίδου είπε στη συνέχεια: «Ένας από τους λόγους που δεν δέχτηκα ποτέ να είμαι σε κριτική επιτροπή είναι γιατί, ειδικά οι άνθρωποι του θεάτρου αναπτύσσουν μια ενοχή πολλές φορές για την εμπορικότητα των παιχνιδιών που συμμετέχουν.

Δεν το λέω για τον Φασουλή, το λέω γενικώς για ανθρώπους του θεάτρου που έχω δει, που τους βλέπω να είναι αγχωμένοι και ενοχοποιημένοι, ότι υπάρχει εδώ μια εμπορικότητα που πρέπει να υπηρετήσουμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πούμε και τα καλλιτεχνικά.

Πάντα ήταν εμπορικό το J2US και πάντα η ενοχή υπήρχε. Δεν το βλέπω μόνο στον Φασουλή, το έχω δει σε ανθρώπους του θεάτρου, οι οποίοι υποστηρίζουν πράγματα που πολλές φορές υποστηρίζουν πράγματα που δεν είναι με καλλιτεχνικά κριτήρια».